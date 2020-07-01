İTO'ya göre fiyat artışları

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da, haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,07 artarken, toptan fiyatlar yüzde 2,29 azaldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2020 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,07 arttı. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,29 düşüş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 12,97, toptan fiyatlarda yüzde 6,61 artış yaşandığı görüldü.

– Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 3,20, konutta yüzde 1,75, giyimde yüzde 1,32, ev eşyasında yüzde 0,97, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54 arttı.

Bu dönemde ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,39 ve gıdada yüzde 1,15 azalan perakende fiyatlar, diğer harcamalar grubunda ise değişim göstermedi.

Toptan fiyatlar ise haziranda aylık bazda madenler grubunda yüzde 2,19, inşaat malzemelerinde yüzde 0,95, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0,34, mensucatta yüzde 0,04 artarken, kimyevi maddelerde yüzde 12,07, gıdada yüzde 3,48 ve işlenmemiş maddelerde yüzde 1,72 azaldı.