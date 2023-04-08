İttifakların seçim taktikleri

SEÇİME doğru geri sayım sürerken; kutuplaştıran, ayrıştıran gündeme inat, SÖZCÜ TV’de “Serap Belovacıklı ile Aklın Yolu” gelişmeleri, sağ duyuyla, anlamak ve anlamlandırmak için tartışıyor. Bu haftaki programda; Prof Dr. Emre Erdoğan, Doç. Dr. Seda Demiralp, Prof. Dr. Fuat Keyman ve Kamuoyu Araştırmacısı Semih Turan; siyasetin sıcak başlıklarını yorumlayacak. Deva Partisi’nden Elif Esen, Gelecek Partisi’nden Habibe Çiftçioğlu, Saadet Partisi’nden Beytiye Ekinci, İYİ Parti’den Ünzile Yüksel ve Demokrat Parti’den Fatma Yavuz; siyasetin kadın politikalarını ve iktidarın, kadın haklarındaki tutumunu değerlendirecek.
SÖZCÜ TV NASIL İZLENİR?
Digiturk: SZC TV 60. kanalda çıkıyor… İzleyemeyenler, önce uydu alıcısının menüsünden yeniden kurulum yapmalı. Eğer yine kanal bulunamıyorsa müşteri hizmetleriyle temasa geçilmeli.
D-Smart: SZC TV 93. kanalda yayında… Kanalı bulamayan izleyenler, yeniden kurulum yaparak kanal listesini güncellemeli. Eğer yine kanal bulunamıyorsa müşteri hizmetlerinden teknik destek alınmalı.
TV+: SZC TV 69. kanalda yer alıyor… Eğer izleyemiyorsanız müşteri hizmetlerini arayıp destek alabilirsiniz.
Tivibu: SZC TV’yi 69. kanalda izleyebilirsiniz… Kanalı bulamayan izleyicilerimiz uydu alıcısının menüsünden yeniden kurulum yaparak kanal listesini güncellemeli. Eğer olmuyorsa müşteri temsilcisinden destek alabilir.
Kablo TV: SZC TV 76. kanalda yayında. İki tip kutu var. Eğer dijitalse, çağrı merkezini arayıp aktivasyon işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Müşteri temsilcisiyle internet üzerinden kanallarınızı güncelleyebilirsiniz. Analog ise yeniden kurulum yapılmalı.
Türksat Uydu: Eğer otomatik aramada SZC TV çıkmıyorsa uydu alıcınızın manuel arama menüsünden Türksat 4A 11837 Frekans, 30.000 V Batı FEC 2/3 ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.