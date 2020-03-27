İTÜ ARI Teknokent'ten fikir sahiplerine “koronavirüsle mücadele” çağrısı

İSTANBUL (AA) – MUSAB TURAN – İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi olarak koronavirüs salgınıyla mücadele çağrısına çıktıklarını belirterek, "#FightCOVID19 çağrımız yıl boyu devam edecek. Korona ile mücadelede fikri olan tüm girişimcileri bekliyoruz." dedi.

Tunçalp AA muhabirine, İTÜ ARI Teknokent'in koronavirüs ile mücadele kapsamında attığı adımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele için yeni ihtiyaç ve yapılması gereken pek çok inovasyon bulunduğunu ifade ederek, teknoloji girişimcilerinin bu yolda önemli eksiklikleri giderebileceğini söyledi.

Tunçalp, "Ucuz maliyetli solunum destek cihazlarından, enfekte hasta nakline yönelik sedyelere kadar pek çok yeni veya büyük hacimli ihtiyaçlar var. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği de koronavirüs ile ilgili inovatif ürünlere çağrı çıkıp, bu amaçla çalışan girişimcileri destekleyeceğini açıkladı. Biz de İTÜ ARI Teknokent olarak; programlarımız, firmalarımız ve girişimcilerimizle koronavirüs mücadelesi için seferber durumdayız." ifadelerini kullandı.

– "Mücadelede kullanılabilecekleri tekrar desteklemeye başladık"

Tunçalp, İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi olarak #FightCOVID19 dikeyini açtıklarını belirterek, insanlığın koronavirüsle mücadelesine katkı verebilecek her türlü detayın önemine dikkati çekti.

Tunçalp şöyle konuştu:

"#FightCOVID19 dikeyinde çağrımız yıl boyu devam edecek. korona ile mücadelede fikri olan tüm girişimcileri bekliyoruz. Tespit yöntemlerinden respiratör teknolojilerine; sterilizasyon çözümlerinden ventilatöre kadar birçok boyutu olan 'bu problemin çözümüne benim de katkı sağlayacak bir ürünüm var' diyorsan İTÜ Çekirdek’te geliştir, dünyayı iyileştir diyoruz. Bu alana odaklanan girişimleri www.itucekirdek.com adresinden başvurarak bizimle iletişim kurmaya davet ediyoruz. Bu kapsamda bazı grupların çok ihtiyaç duyulması beklenen portatif solunum cihazları ve oksilatörler üzerinde çalışmaya başlayacağını umuyoruz."

"İTÜ ARI Teknokent olarak, İTÜ Çekirdek'ten yıllardır mezun verdiğimiz yüzlerce girişimci firmanın ürünleri arasından koronavirüs ile mücadelede kullanılabilecekleri tekrar desteklemeye başladık." diyen Tunçalp, geçen yıl İTÜ Çekirdek’ten mezun olan Money Shower firmasının ATM cihazlarına takılıp günlük dolaşımdaki parayı dezenfekte eden çözümünü bankalara ve düzenleyici kuruluşlara tekrar tanıtmaya başladıklarını söyledi.

– Bioeksen ve Sentromer'den koronavirüs tanı kiti

Tunçalp, İTÜ ARI Teknokent firmalarından Bioeksen'in, koronavirüs tanısını 90 dakika gibi kısa bir sürede koyabilen bir patojen kiti geliştirdiğini hatırlatarak, kitin kullanıma alındığını kaydetti.

Geliştirilen kitin, Bioeksen'le T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Viroloji Laboratuvarı'nın ortak Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıktığını aktaran Tunçalp, "Kit şu anda Sağlık Bakanlığımız tarafından kullanılıyor. Bu arada genetik testler üzerine çalışan bir diğer firmamız olan Sentromer da koronavirüs tanı kitinin satışına başladı." dedi.

– Yapay zeka girişimleri koronavirüs vakalarını işliyor

Tunçalp, teknokent firmalarının insanların aklındaki koronavirüse ilişkin sorulara cevap aramak için çalışmalar yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"ABD tarafından koronavirüs ile ilgili tüm literatür düzenli olarak yapay zeka okumasına uygun bir 'corpus' halinde yayınlanıyor. Bu formattaki literatür bir veri seti olarak makine öğrenmesi yöntemleriyle taranıp birtakım sorulara ortak cevaplar çıkarılabiliyor. İTÜ ARI Teknokent’teki makine öğrenmesi ile ilgili çalışan ekip ve şirketlerin bir kısmı bir süredir bu veri seti üzerinde de çalışıyor ve sürekli gelişen literatürü işleyerek ortak sorulara cevaplar ve bulgulara arasında anlamlı ilişkiler arıyor.

Geçen yıl faaliyete alınan dijital üretim merkezimiz İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ’de ise sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyabileceği ve bizim 3D yazıcıda üretebileceğimiz medikal ürünlere odaklandık. Sağlık Bakanlığımızın zaten ülke çapında ve yüksek hacimde düzenlediği çalışmalara, düşük hacimde, yerel ve tamamlayıcı destek ürünleriyle katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonu tüm yüzü koruyabilen maskeler (face-shield) ürettik ve test etmeleri için ön safta hizmet veren doktorlarımıza gönderdik. Talepte bulunmak isteyen sağlık çalışanlarımızı ve sürecimize destek olmak isteyen kurumları İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ web sitesinden bizlerle iletişim kurmaya bekliyoruz."

– "Üç yaşını aşmamış girişimler kiralarını bu iki ay hiç ödemeyecekler"

Deniz Tunçalp, koronavirüsün İTÜ ARI Teknokent firmalarına olan ekonomik etkileriyle de mücadele ettiklerini belirterek, İTÜ ARI Teknokent’i özellikle İTÜ Çekirdek kapsamında pek çok girişimcinin ücretsiz olarak kullanabildiğini hatırlattı.

Tunçalp açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın talimatıyla, başlangıç aşamasını geride bırakmış ancak halen kuluçka aşamasını sürdüren, üç yaşını aşmamış ve bir kurumsal şirkete ait olmayan girişimler, zaten yüzde 50 indirimli olan kiralarını bu iki ay hiç ödemeyecekler. Nakit akışında destek isteyen büyük şirketlerimiz de kiralarını iki ay geciktirerek ödeyebilecek."