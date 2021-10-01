İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ İLGİLERİ ÜZERİNE NASIL ÇEKİYOR?





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Cüneyt Özdemir, ‘Cüneyt Kampüste’ programının yeni bölümünde İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’ne konuk oluyor. Doğa Koleji; fen ve teknoloji, ekoloji, yabancı dil, kodlama ve robotikte nasıl ön plana çıkıyor? Bu başarıyı neye borçlu? Doğa’dan mezun İTÜ’lü öğrenciler ne gibi avantajlar yaşıyorlar? Cüneyt Özdemir soruyor, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren cevaplıyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir