İSTANBUL (AA) – İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) öğrencileri, su tasarrufuna dikkati çekmek için kısa film hazırladı.

İTÜ MTAL'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Su Günü kapsamında İTÜ MTAL 9. sınıf öğrencilerinden Kevser Gümüş ve Yusuf Onbaşıoğlu suyun tasarrufu konusunda kısa film hazırladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zafer Topaloğlu ve Okul öğretmeni Selen Aras danışmanlığında hazırlanan çalışmada, suyun verimli ve idareli kullanılması konusunda insanlar bilgilendiriliyor.

Ayrıca İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi kısa film projesine destek sunan kuruluşlar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, ekolojik sistemin sürdürülebilirliği ve güvenliği için suyun hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Tarih boyunca medeniyetlerin gelişmesinde veya gerilemesinde suyun etkili olduğunu vurgulayan Toros, "Su günümüzde de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle öğrencilerimize suyun önemiyle ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de dikkat çekmek için evlerinde su tasarrufu ile ilgili kısa film çektiler. Bu filmi sosyal platformlara yükleyerek suyun tasarrufuna dikkat çekecekler. Öğrencilerimizin bu tarz farkındalık projeleri yapmaları çok önemli." ifadelerini kullandı.