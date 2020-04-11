İTÜ son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya coronadan hayatını kaybetti!

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya’yı 11 Nisan 2020’de COVID-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ Camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan Kaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

* İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri son sınıf öğrencisi ve CBI Lab üyesi sevgili Emircan Kılıçkaya bu sabah Corona virüsü nedeniyle hayata gözlerini yummuştur.

* Kendisi gerçekten son derece yardım sever, çalışkan ve vefalı birisiydi. Allah rahmetiyle muamele etsin.

Emircan Kılıçkaya’nın mezun olduğu Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi’nin sosyal medya hesabından ise şu paylaşımda bulunduldu:

* 2015 dönem birincisi mezunumuz ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya bu sabah Corona virüsü nedeniyle hayata gözlerini yummuştur.

Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun.

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