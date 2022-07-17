İTÜ’den Pakistan uyruklu öğretim elemanlarıyla ilgili açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi, Pakistan uyruklu öğretim elemanlarıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan iddialara yanıt verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü’nde görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, üniversitede bulunan yabancı uyruklu öğretim elemanlarıyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı:

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAYISI AÇIKLANDI

*Halihazırda bugün, Üniversitemizin muhtelif birimlerinde 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu Yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamına ilişkin belirlediği asgari koşulları sağlayan; 1 yıl süreyle sözleşmeli olarak istihdamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunan (7 ABD, 6 İngiltere, 3 Almanya, 3 İtalya, 3 Rusya, 3 Yunanistan, 2 Kanada, 2 İran, 2 Azerbaycan, 2 Türkmenistan, 1 Çin, 1 Danimarka, 1 Güney Kore, 1 Güney Afrika, 1 Gürcistan, 1 Hindistan, 1 İspanya, 1 İsviçre, 1 Japonya, 1 Tunus, 1 Ukrayna, 1 Yemen,) toplam 45 yabancı uyruklu öğretim elemanımız bulunmaktadır.

*Bunun yanında üniversitemizin araştırma üniversitesi ve uluslararası bir üniversite olması dolayısıyla lisansüstü eğitimi sırasında veya lisansüstü eğitim sonrası araştırmacı olarak çeşitli uyruklarda araştırmacılar Üniversitemizi ziyaret etmekte ve bazı proje ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda Dünya’nın her ülkesinden 255 misafir araştırmacı bulunmaktadır. Misafir araştırmacılarımız, İTÜ’deki bilimsel araştırmalarını İTÜ’lü bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürmektedir.

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMALARA YANIT VERİLDİ

Pakistan uyruklu öğretim elemanlarıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan iddialara da yanıt veren İTÜ, şu açıklamalarda bulundu:

*Sosyal medyada bahsi geçen misafir araştırmacılarımızdan Doç. Dr. Aamir Hamid, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Quaid-i-Azam Üniversitesi (Dünya sıralamasında 378. sırada) mezunu ve öğretim üyesidir. Matematik, matematik mühendisliği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, akışkan-yapı etkileşimi, nano maddeler, sayısal çözümleme ve birçok konu üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Doç. Dr. Aamir Hamid, alanında çok iyi bir bilim insanıdır.

*Diğer bilim insani Doç. Dr. Farrukh Mazhar da ayni şekilde Islamabad Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Dünya sıralamasında 334. sırada) mezunu ve öğretim üyesidir. Nöral ağ, havacılık, insansız hava araçları, tersine mühendislik uzmanlık alanları olmakla birlikte İHA motor pervanesi, tersine mühendislik, otopilot, veri sınıflandırması ve nöral ağ alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Doç. Dr. Farrukh Mazhar da, alanında çok iyi bir diğer bilim insanıdır.

“KASITLI OLARAK YAYILAN IRKÇI SÖYLEM”

*Her iki misafir araştırmacı bilim insanından Doç. Dr. Farrukh Mazhar 01.12.2022 tarihine kadar, Doç. Dr. Aamir Hamid ise 01.10.2022 tarihine kadar bilimsel çalışmalarına İTÜ’de devam edecek ve sonrasında ülkesine dönecektir. Her iki bilim insanı da toplamda bir yıl süre ile İTÜ’de bulunmuş olacaklardır.

*İTÜ olarak, misafir araştırmacılarımızla ilgili sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri maalesef üzülerek takip ediyor ve bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını ve başarılarımıza gölge düşürülmek istenmesini kınıyoruz.

*Unutulmamalıdır ki bilim evrenseldir. Dolayısıyla, evrensel düzeyde bilim üreten köklü bir eğitim kurumu olan İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır. Dünya’nın en iyi üniversitelerinde de durumun böyle olduğu bilinmelidir.

*İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıllık bilgi birikimiyle evrensel bilimin, Ar-Ge’nin ve bilimsel bilginin öncüsü olmaya devam edecektir.”

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