İÜ Edebiyat Fakültesi tarafından online Arapça Çalıştayı düzenlenecek

İSTANBUL (AA) – İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından 27-29 Mayıs'ta çevrim içi olarak "1. Uluslararası Arapça Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Edebiyat Fakültesinin ev sahipliğinde Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, İÜ Dil Merkezi, İÜ Famer ve online Arapça eğitim veren Londra merkezli Nexus Dil Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27-29 Mayıs tarihlerinde Zoom uygulaması üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek çalıştay, aynı zamanda Edebiyat Fakültesi YouTube Kanalı'ndan da canlı yayınlanacak.

"Dijital Ortamda Arapça Öğretimi" konulu çalıştaya, Türkiye başta olmak üzere İngiltere, Irak, Ürdün ve Cezayir'den çok sayıda idareci ve yönetici konumundaki akademisyenler ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevli akademisyenler ve deneyimli uzmanlar konuk olacak.

Her gün farklı konuların ele alınacağı 3 günlük çalıştayın oturumları, 20.30-23.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Konuşmacılar, açılış oturumunda "Türkiye'de ve dünyada uzaktan dil öğretimine olan ihtiyaç", ikinci oturumda "Dijital ortamda Arapça öğretimi ile değerlendirme kriterleri", üçüncü ve kapanış oturumunda ise "Dijital ortamda dil öğretimi ve uzaktan eğitimin güçlü ve zayıf yönleri" başlıkları ekseninde değerlendirmelerde bulunacak.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi'nin konuşmasıyla başlayacak çalıştayın açılış oturumunda İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Irak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Salih el-Jaburi, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Londra Nexus Dil Merkezi Müdürü Cemal et-Temimi, Cezayir al-Laqawat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Messaoud Dadoune ve FSM İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan da selamlama konuşması yapacak.