Ivana Sert ve Hakan Akkaya karşılıklı dans etti

Sunucu Ivana Sert önceki akşam modası Hakan Akkaya ile birlikte Maslak’ta gerçekleşen yeni yıl eğlencesine katıldı. İkili gece boyunca hem eğlendi hem eğlendirdi.

Uzun süredir bir projede yer alamayan sunucu Ivana Sert, modacı arkadaşı Hakan Akkaya ile birlikte önceki akşam Maslak’ta bulunan Esnaf isimli mekanda düzenlenen yeni yıl partisine katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir masaya çıkan Sert ve Akkaya karşılıkla göbek atarak doyasıya eğlendi. Mekanda bulunan diğer misafirler ise bu anları cep telefonlarına kaydederek sosyal medyada paylaştı.