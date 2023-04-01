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1 Nisan 2023
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İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

İYİ Parti’nin 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim için propaganda sürecindeki saha faaliyetlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

Öncelikle aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşan İYİ Parti’de 3 bin 379 aday adaylığı başvurusu değerlendiriliyor.

Başvuruların yoğun olduğu illerde adaylarını ön seçimle belirlemek isteyen İYİ Parti, seçim takvimi çerçevesinde süre yetişmediği için bunun yerine 15 ilde “ön seçim” şeklinde temayül yoklaması kararı aldı.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Yozgat’ta sandık kuran İYİ Partide adaylar, bugün ve yarın yapılacak yoklamayla belirlenecek.

Genel Başkan Meral Akşener’in kontenjanı haricinde sandıktan çıkan sonuca uyulacak partide, halen milletvekili olan aday adaylarının ise yoklamaya katılıp katılmaması kendi tercihlerine bırakıldı.

Bu arada İYİ Partinin 36 milletvekilinden Antalya Milletvekili Hasan Subaşı dışındaki 35’i aday adaylığı başvurusunda bulundu. (AA)

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