İYİ Parti bugün kararını verecek: İpler kopabilir

Öyle bir gece yaşandı ki… Kamuoyu belki aday ismi beklemiyordu ama aday üzerinde uzlaşı ve sorunsuz bir sürecin oluşacağına dair kanaat yüksekti.

Akşam saatlerinde yayımlanan bildiride de “herkesin içi rahatlamıştı”…

ORTAK BİR ANLAYIŞA…

Önce bildiriyi okuyalım: “Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Uzlaşılan adayın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu “son dakika” bilgisi olarak geçti haber kanallarında. Ancak… İYİ Parti yöneticilerinden Ümit Dikbayır’ın “Millet beşten büyüktür” tweetini paylaşması (sonrasında sildi) perşembe gününün bütün ezberlerimi bozdu. Sonrasında “uzlaşma olmadığını” anlatan paylaşımlar arka arkaya geldi İYİ Partililerden!

Saat 21.00 sıralarında Akşener’in saat 22.30’da kurmaylarıyla partide toplanma kararı aldığı bilgisine ulaştım ve bunu da duyurdum. Bir bilgi de şuydu: “Meral Hanım çok öfkeli…”

Akşener neden öfkeliydi? Bunu da gazeteci Murat Sabuncu’dan öğrendik önce: Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi.

Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener “Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi” diye konuştu.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek” dedi.

Akşener “O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım” diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu “Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır” deyince Akşener “Ben kalkıp gideyim mi yani” karşılığını verdi.

Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.

İKİ EĞİLİM ÖNE ÇIKTI

Bu sabah bu bilgileri sordum Ankara’daki kaynaklarıma ve her iki taraf da (CHP-İYİ Parti) doğruladı. O akşam saat 23 sıralarında Meral Akşener genel merkeze geçti ve toplantıda yaşananları aktardı kurmaylarına.

İki eğilim öne çıktı: Bir, masadan kalkalım… İki, uzlaşalım… Bu arada Akşener’in yakın çevresine “Bildiride isim üzerinde uzlaşma yok. Yetkili kurullar var” dediği iddialardan biri!

Peki ne olacak? Bugün saat 13.30’da Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında çıkacak karara göre Akşener’in pazartesi gününe hazırlandığı öğrenildi.

GİK kararının da “Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşıyız” diye çıkacağının yüksek ihtimal olduğu belirtildi. “Hayır” kararının ardından Pazartesi günü yapılacağı açıklanan Millet İttifakı toplantısına Akşener’in katılmayabileceği ve neden bu kararı aldıklarını basın toplantısıyla duyurabileceği belirtildi.

DANANIN KUYRUĞU KOPACAK…

İYİ Parti’de “Masada noter durumuna düştük” değerlendirmesi yapıldığı ve genel görüşün bu olduğu konuşulanlar arasında. CHP ve diğer bileşenlerin de bu duruma hazırlıklı olduğu ve yola birlikte devam edecekleri konusunda görüş birliği içinde oldukları da iddialar arasında.

Yani… Dananın kuyruğu bugün kopacak! Bu arada CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun toplantıdan sonra üç sosyalist partinin lider kadrosunu araması, bugün için randevu istemesi dikkat çekti. Sol Parti ve TİP’le bugün görüşecek olan Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’la görüşeceği (TKP salı veya çarşamba için randevu verdi) öğrenildi.

Bu da CHP’nin geniş yelpaze çalışmasının yansıması olarak değerlendirildi.