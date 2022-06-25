İYİ Parti: Bursa Ovası’nın sonunu getirecekler

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Samanlı Mahallesi’ne yapılması planlanan Lojistik Merkezi’nin, Bursa Ovası’nın sonunu getireceğini belirterek, projenin durdurulması çağrısında bulundu.

Halil ATAŞ

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’ne yapılması planlanan Lojistik Merkezi hakkında TBMM İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Erozan, Bahadır Erdem ve partililerle birlikte basın açıklamasında bulundu.

Türkoğlu, “Burası Ova Koruma Alanı’nda. 1.Sınıf Tarım Arazisi ve Taşkın Alanı’nda kalmakta. Bakanlık ve yerel yönetimler marifetiyle ince hesaplarla yapılan plan değişiklikleriyle, kılıfına uydurulan bir rant oyunuyla daha karşı karşıyayız. Yargı daha önce bu bölgeye hastane yapılmasına dahi izin vermedi. O itirazı yapan Akademik Odaları, bu plan değişikliğinin iptali için de derhal göreve çağırıyoruz” dedi.

“YARGI HASTANEYE ‘HAYIR’ DEDİ!”

“Bugün burada Bursa Ovası’nın ‘canına nasıl okunduğunun’ trajik bir örneğini yüksek sesle dile getirip tarihe not düşmek için toplanmış bulunuyoruz” diyen Türkoğlu, şunları söyledi;

* “Öyle bir trajik öykü ki bu, içinde ne ararsan var. Talan hırsı var, rant oyunları var, kente karşı açık açık işlenen suç var, ihanet var, var oğlu var… Şimdi, bir arazi düşünün… ‘Ova Koruma Alanı’nda olsun. Yetmedi; ‘1.Sınıf Tarım Arazisi’ olsun… O da yetmedi; Bir de ‘Taşkın Alanı’nda bulunsun. İşte o arazi bu arazi kıymetli dostlar. Burası aslında bir zamanlar bir köy merasıydı… Ne zaman ki ‘Bütünşehir Yasası’ çıktı, Bursa Ovası’nın tam ortasındaki bu kıymetli mera üzerinde rant hesapları başladı.”

“ÖNCE KONUT REZERV ALANI OLDU!”

Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Güzelim ovanın tam da orta yerindeki bu bölge için ‘Ali Cengiz Oyunları’ işte bundan sonra başladı. Büyükşehir Belediyesi bu bölgeye önce ‘Park ve Rekreasyon Alanı’ olarak plan tadilatı yaptı ve bu plana herhangi bir itiraz gelmedi.

* 22-07-2017 tarihinde bu kez sahneye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çıktı ve İl Müdürlüğü aracılığıyla yüksek yoğunluklu ‘Konut Rezerv Alanı’ olarak plan yaptırdı.

* Bu yetmedi, Yıldırım Belediyesi’nin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuruyla burası, 25-05-2021 tarihinde ‘Lojistik Tesis Alanı’na çevrildi.

* Plan değişikliğine bir de ‘iklim değişikliğine katkısı olur’ notu eklenerek ilginç bir gerekçe sunuldu.”

“RAPORDA, ‘SEL FELAKETİ GÖZ ÖNÜNE ALINMALIDIR’ DİYOR”

Mimarlar Odası’nın bu plana, 02 Eylül 2021 tarihinde, ‘Söz konusu olan plan değişikliğinde, taşkın alanında yapılaşmanın doğru olmadığı tespit edilmiştir’ diyerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz ettiğini dile getiren Türkoğlu, şöyle konuştu:

* “Mimarlar Odası, itirazında bir de somut gerekçe sunuyor. Diyor ki, ‘11-08-2021 tarihinde Batı Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan ve başlıca Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinin afet bölgesi ilan edilmesine neden olan sel felaketi göz önüne alınmalıdır.’ Ee sonra ne oluyor? Hiç bir şey olmuyor!

* İlginç biçimde, nedendir bilinmez, bu itiraz mahkeme aşamasına taşınmıyor. Bu noktada Mimarlar Odamız’ın mutlaka diyecek bir çift lafı olmalı değil mi? Bunu özellikle bekliyoruz! Bitti mi? Tabi ki bitmedi!

* İtiraz, sıradan bir dilekçe misali, dostlar alış verişte görsün türünden sadece kağıt üzerinde kalınca, bölgede süregelen rant oyunları, adeta şeytana pabucunu ters giydirircesine yeniden başladı.”

“KAT KARŞILIĞI İHALEYE ÇIKARDI”

Yıldırım Belediyesi’nin daha çok gelir elde etme amacıyla bu yeri kat karşılığı ihaleye çıkardığını ileri süren Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* “10 kadar firma dosya almasına rağmen ihaleye 2 firma girdi ve yüzde 47 ile BAK-YAPI’da kaldı. Yıldırım Belediyesi bir de bonkörlük yaptı ve bölgedeki derenin tüm ıslah maliyetini üstlendiğini taahhüt etti?

* Ki bu yüzde 47’lik pay, tam 2,5 kilometrelik alanda yapılacak ıslah maliyetini asla karşılayamıyor. Üstelik yıllardır Samanlı Mahallesi sakinleri için yapmayı düşünmediğiniz dere ıslahı, Lojistik Merkezi olunca mı aklınıza geldi? Siz hangi akla veya kime hizmet ediyorsunuz?”

“İLMİK İLMİK ÖRÜLEN RANT KURGUSU GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE İŞLEDİ”

Türkoğlu, “İlmek ilmek örülen rant kurgusu maalesef gözlerimizin önünde tıkır tıkır işledi. Peki sonuç? Toplam 183 bin 300 metrekare arsa üzerinde tam 107 bin 884 metrekarelik kapalı alan inşaatı için kollar çoktan sıvanıp, ince ince hesap edilen rant oyunları için eller ovuşturulmaya başlandı bile…” şeklinde konuştu.

“TECAVÜZ PLANINA DUR DEYİN!”

Türkoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

* “Bunun adı zaten büyük çoğunluğu katledilen Bursa Ovası’ının, elde kalan son yeşil alanlarına da resmen tecavüz etmektir. Bu tecavüzle, emsal uygulamalar oluşturarak, Bursa Ovası’nın tamamını ranta açmak ve tümden yok olmasına neden olmak ve altında siyasi partiler dahil tüm kurum ve kuruluşların imzası bulunan Ova Koruma Protokolü’nü hiçe saymaktır.

* Şimdi çıkıp diyecekler ki; Efendim işte plan tadilat belgemiz, işte yapı ruhsatımız ve işte bütün resmî belgelerimiz!.. Biz de diyeceğiz ki; Belgeleriniz de, resmiyetiniz de yerin dibine batsın! Rant oyunlarınızı istediğiniz kadar imzalatıp mühürletin, belgelendirip kendinizi aklamaya çalışın.

* Tanımıyoruz, asla da kabul etmiyoruz. Ayrıca hem bu dünyada hem de ahirette, hem vallahi hem billahi iki elimiz de yakanızda diyoruz. Bir çift sözümüz de, bu şehre olan tarihi sorumluluklarını yerine getirdiklerine olan inancımızı koruduğumuz, elbette ki Akademik Odalara…

* Özellikle de İnşaat Mühendisleri Odası’na, Mimarlar Odası’na ve Şehir Plancıları Odası’na sesleniyoruz. Yıllar önce yaptığınız itiraz ile hastane yapılmasını engelleyen yargı, şimdi de sizden lojistik merkezi yapılmasına set çekecek, acilen yürütmeyi durduracak başvurunuzu bekliyor. Bursalılar adına biz de buradan yüksek sesle soruyoruz; Siz daha neyi bekliyorsunuz?”