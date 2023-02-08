İYİ Parti deprem bölgesine çadır hastaneler kuracak

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin konuşan Zorlu, şunları söyledi:

* “Biz İYİ Parti olarak sürecin başından bu yana hem konunun yürütülmesi hem müdahale anlamında hem de iletişim bağlamında büyük bir hassasiyet gösterdik. Bunun siyaset üstü bir mesele olduğu düşüncesinden taviz vermeden bütün çalışmalarımızı bu anlayışla yürüttük. İlk günden itibaren Başkanlık Divanı üyelerimiz, milletvekillerimiz 10 ilimize ulaştılar. Hâlâ tüm gücümüzle sahadayız.

* Vatandaşlarımıza birebir ulaşarak talep ve şikayetleri, oluşturduğumuz afet ve koordinasyon merkezimize, oradan da çözüm mekanizmamızı geliştirerek hızlı bir şekilde sahaya temas etmeye çalıştık. Genel Başkanımızın, bu çalışmalar yürütülürken son derece hassas, devletimizin kurumlarıyla koordinasyon içerisinde ve anlık müdahale anlayışı ile hareket edilmesi konusunda bir talimatları oldu. Bu çerçevede gerek genel merkezimizde gerekse söz konusu illerimizde yoğun bir çaba ortaya koyduk.”

Söz konusu çalışmaların yavaşlamasına sebep olmamak adına Akşener’in bugüne kadar bölgeye gitmeme kararı aldığını hatırlatan Zorlu, “İnşallah yarın Kahramanmaraş’tan başlamak üzere vatandaşlarımızla bir araya gelecek. Bu sıkıntıların aşılması noktasında hep birlikte daha güçlü bir şekilde sahada olacağız” şeklinde konuştu.

Partisinin afet ve koordinasyon merkezi başkanlığında yapılan çalışmaları aktaran Zorlu, AFAD’la yaptıkları koordinasyon çerçevesinde gönüllüleri taşıyan iki uçağın dün deprem bölgelerine ulaştığını ifade etti.

Sahaya inen ekiplerin kurtarma çalışmalarına katıldığını kaydeden Zorlu, süreci Genel Başkan Danışmanı Emekli Tuğgeneral Ali Demir’in yürüttüğünü ekledi.

“124 TIR VE 11 KAMYON YARDIM MALZEMESİ BÖLGEDE”

Deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanabilmesi için büyük desteklerin geldiğini belirten Zorlu, “İYİ Parti olarak; 124 tır, 11 kamyon yardım malzememiz bölgeye ulaştı. Bunların dağıtımını yaparken AFAD ile koordine içinde olduk. Tırlarımızın bilhassa Hatay ve Kahramanmaraş’ta çok hızlı bir şekilde ulaştığını söyleyebilirim. Bununla birlikte 10 vilayetimize de bu yardımlarımız etap etap gitmeye devam ediyor. Gerek vatandaşlarımızın katkıları gerekse belediyelerimizin imkanları doğrultusunda 26 adet iş makinesi de bölgeye ulaştırıldı” açıklamasını yaptı.

Adıyaman’da 2 çadır hastanesi kuracaklarını ekleyen Zorlu, “Bu hastaneleri bütün vilayetlerde etap etap hızlandıracağız. Çünkü gelen talepler şehirlerde seyyar hastaneler oluşturulması gerektiği yönündeydi. Sağlık Bakanlığı 70’e yakın sahra hastanesinin kurulduğunu ifade etti ama merkezlerin dışında çevre yerlere doğru gidildikçe, buradaki insanların tedavilerini gerçekleştirmek için ulaşmaları hem zaman alıyor hem de kısıtlanmış bazı alanlar var. Dolayısıyla bunların seyyar halde de dolaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çağrıyı da özellikle yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İYİ PARTİ’DEN TAHLİYE VE BARINMA ÇALIŞMASI”

Afet ve koordinasyon merkezinin çalışması kapsamda evsiz kalanların tahliyesine de başladıklarını dile getiren Zorlu, Kahramanmaraş ve Hatay’daki bazı deprem mağduru aileleri gönüllü ailelerin yanlarına yerleştirdiklerini ekledi.

Zorlu, deprem bölgesinden gelmek isteyen vatandaşları iletişime geçtikleri toplamda 1150 yatak kapasiteli misafirhane ve otellere de yerleştireceklerine dikkat çekti.

* “Bu çabalarımız ve iş birliğimiz sürecek. Devletimizin bütün imkanları ile sahada olması, bizim onların yanında olmamız çok önemli ve değerli, böyle de olması gerekiyor” diyen Zorlu, “Ancak bazı eleştirilerimizi yapmanın zamanı da geldi; bir defa afet yönetim planının hızlı bir biçimde devreye giremediğini görüyoruz. Olayın gerçekleştiği ilk gün 18. saatin sonunda kriz masasının yaptığı açıklamaya göre; 9 bin 698 arama-kurtarma personeli sahada olduğu bilgisi verildi. Ama 54. saatin sonunda 96 bine çıktığı ifade ediliyor. Demek ki bu sayı arttırılabilmiş.

* Partimizin bu görüşünü daha önce de ortaya koymuştum; Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin hızlı ve yeterince sahaya inmediğinin eleştirisinde bulunduk. Bugün Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklama; 16 bin 795 askerin şuanda sahada olduğu bilgisi verildi. Demek ki, sahada olunabiliyor.

* Şu gerçeği de paylaşmak istiyoruz; bunun için OHAL’e gerek yok. OHAL elbette başka bir tartışma konusu ancak 2016 yılında İl İdaresi Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle bu yetki tamamen valilere ait. Dün de valilere aitti bugün de valilere ait. Dolayısıyla başka tartışmalar açarak askerlerimizin sahada olma gerekçesini başka bir konuya dayandırmanın manası yok.”

Zorlu şunları ekledi:

* “Bu binalar ne zaman yapıldı? Maalesef o kadar çok sayıda bina yıkıldı ki. Bunlar çok değerli tespitler. Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor. Zaman zaman ‘Bundan ders çıkarmalıyız’ şeklinde tartışmalar yapılıyor. Arkadaşlar daha ne kadar ders çıkaracağız. Bu dersleri çıkarıp sonuca ulaştırmamız gereken zamanı çoktan geçtik. Bu kadar çok sayıda bina nasıl yıkıldı? Bu binalar ne zaman hangi prosedürlerden geçerek yapıldı?

* İmar affı çıktıktan sonra neler oldu? Bunları elbette konuşacağız. Bu amaçla Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla Yerel Yönetimler ve Hukuk Politikaları Başkanlıklarımız bünyesinde tespit ve denetim komisyonu oluşturuyoruz. Bu konuları kapsamlı bir şekilde araştırıp vakti geldiğinde vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bu konuda bir oldu-bittiye izin vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.”

DEPREM BÖLGESİNDEKİ YAĞMA OLAYLARI

Deprem bölgesinden yağma konusunda şikayetler geldiğini belirten Zorlu, “Bu hem asayiş hem de milli güvenlik problemi açısından önemlidir. Yani sığınmacı problemi. İYİ Parti olarak bunun takipçisiyiz” diye ekledi.

Zorlu basın toplantısı ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ise “İYİ Parti koordinesinde arama ve kurtarma faaliyetleri için Hatay iline intikal eden gönüllüler tarafından yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, bugün saat 15.40 civarında, enkaz altından 1 vatandaşımız canlı olarak kurtarılmıştır.” bilgisini paylaştı.