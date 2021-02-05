İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya'da yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade verdi

ANKARA (AA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesinde "hakaret" suçundan yargılandığı dava kapsamında, Ankara'da talimatla ifade verdi.

Ankara 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki talimat duruşmasına Akşener ve avukatları ile bazı partililer katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmanın ardından adliyeden ayrılırken soruları yanıtlayan Akşener, 2017 yılında mühürsüz oyların kabulüne yönelik YSK üyelerine yaptığı eleştiri sebebiyle açılan davada talimatla ifade verdiğini söyledi. İstanbul'daki seçimle ilgili "raftan indirilen" bir davasının daha bulunduğunu belirten Akşener, "Bu kadar uzun süreden sonra bu hızın sebebini merak ediyorum. Geçen haftaki grup konuşmasında hanım kızın çıkışından sonra bu hızı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi protestolarına yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, bu konudaki tavırlarının net olduğunu vurguladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun daha önce AK Parti'den aday adayı olduğunu hatırlatan Akşener, Bulu'nun okulun geleneklerine aykırı biçimde üniversite dışından rektörlüğe atandığını, buna karşı çıkan öğrencilerin de demokratik haklarını kullandığını savundu.

Kaosun parçası olanların, kaosu yönetemeyeceğini dile getiren Akşener, "Bu ülkeyi yöneten muhteremlere diyorum ki bu dili terk edin. O çocuklara Cumhurbaşkanı olarak 'terörist' diyemezsin. Bu bir gündem değiştirme çabası ise de yanlış. O gençlere karşı tutum yanlış. Buradan fayda çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.