İYİ Parti GİK üyesi Bülent Gürsoy partisinden istifa etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır eleştirilerde bulunduğu ve Altılı Masa’yı dağıttığı açıklamasının ardından partiden bir istifa haberi geldi.

Partinin kuruluş aşamasında içinde bulunan eski Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve iki dönem Genel İdare Kurulu Üyeliği yapan vve halen Ortadoğu Politikaları Başkanlığı Danışmanlığı görevini sürdüren Bülen Gürsoy İyi Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Gürsoy yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Tarihi bir süreçte, Türkiye’nin aydınlık geleceği açısından kritik önem taşıyan bir seçim öncesinde toplumun umutlarını yok eden bir kararla, fiilen; Millet İttifakı’nın dağıtılması ve 6’lı masa’nın bozulması kararı verilmesi, bu kararın hangi arka planla, hangi aktörler ve etkenlerle verildiğinin tarafımca anlaşılamaması, son 2 yılı aşkın süreçte kaynağı ve sebebi çözümlenemeyen kararlar alınması, popülerlik kavramı peşinden koşularak oyun bozmak üzerine iki belediye başkanının siyasi teamüllere aykırı yaklaşımlarla peşinden koşulması ve /veya ayartılmaya çalışılması, sonuçta da yıllardır verilen mücadelenin seçime aylar kalan bir süreçte heba edilmesi nedeniyle, İYİ Parti’den istifa ediyorum.”

“KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞINI DESTEKLİYORUM”

“AKP’nin geriletilmesi mücadelesinde bugüne kadarki süreçlerin başlatılması ve sürdürülmesi konusunda önemli başarılar göstermiş olan, önümüzdeki süreçteki toplumsal ihtiyaçların yönetimsel olarak karşılanması konusunda mevcut aktörler içerisinde en yetkin isim olduğunu düşündğüm sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorum.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım. ”

Öte yandan çok sayıda İYİ Parti üyesinin “istifa ediyorum” ifadesiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.