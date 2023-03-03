İYİ Parti GİK Üyesi Rıdvan Uz: Bize kibarca kapı gösterildi

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, SÖZCÜ Televizyonu yayınında, “İyi Parti Altılı Masa’yı dağıttı”, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna “İyi Parti’ye kibarca kapı gösterildi” dedi.

Rıdvan Uz dünden bu yana yaşananların perde arkasını şu ifadelerle anlattı:

Altılı Masa ilk defa adayları konuştu. bu aday konuşulurken Kemal Bey’in kendi adaylığı gündeme getirildi. İyi Parti olarak kazanacak aday vurgusu yapıyorduk. Masada da bu bağlamda, elimizdeki anketlerle herhangi bir aksiliğe uğramadan kazanacak aday Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu önde çıktı. Dolayısıyla biz masaya CHP’li bu arkadaşlarımızın isimlerini ilettik.

“NOBRAN BİR TAVIRLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Bu bağlamda çok ciddi olarak Kemal Bey, “Hayır bu arkadaşlar aday olmayacak, böyle bir anket çalışmasını da biz doğru bulmuyoruz. Ben adayım diyerek. 5 parti imzalasın, Meral Hanım imzalamıyorsa kendi bunu daha sonra değerlendirsin. Gitsin arkadaşlarıyla görüşsün gibi nobran bir tavırla karşı karşıya kalınca… Bu tavrın çok doğru olduğunu düşünmüyoruz.

Nasıl her çarşamba günü TBMM meclisinde millet kürsüsü oluşturarak milletimizin sesini iktidara duyuruyorsak, yine bu sesi aynı masada olduğumuz arkadaşlarımıza da iletmekle yükümlüydük. Bunu gerçekleştirmek adına oradaydık.

Bunu söylediğimizde, bunun kabul görmemesi kapıların bu bağlamda kapatılmış olması bizi de böyle bir karar almaya, genel idare kurulunun oy birliğiyle sevk etmiştir.”