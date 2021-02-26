İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, TBMM'ye iletilen fezlekelere ilişkin konuştu:

DİYARBAKIR (AA) – İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye iletilen fezlekelere ilişkin, "Bu fezlekeleri görmeden, içeriğini bilmeden ve onun hukuki değerlerini anlamadan hemen bir karar verebilmek asla mümkün değildir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Dervişoğlu, beraberinde parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (DESOB) ziyaret etti.

Merkez Sur ilçesindeki bazı tarihi evleri gezen Dervişoğlu ve beraberindekiler esnaf ziyaretinde bulundu.

Gazetecilerle bir araya gelen Dervişoğlu, Türkiye'de yaşanan problemlere ilişkin yerinde tespitlerde bulunabilmek ve çözüm önerilerini vatandaşlarla hazırlamak amacıyla sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve esnafı ziyaret ettiklerini belirtti.

"İYİ Parti olarak farkımızı hissettirmek, siyasete yeni bir dil kazandırmak ve iki parti arasına sıkışmış bölgeye alternatif parti olmak amacıyla buradayız." diyen Dervişoğlu, vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

TBMM'ye iletilen fezlekelere değinen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Burada grup kararları alınamıyor. Milletvekilleri özgür iradeleriyle oy kullanıyor. Bu, kamuoyunda konuşulduğu ya da varsayıldığı gibi değil. TBMM'de fezlekeler milletvekillerinin hakkındaki isnatlarla ilgili soruşturma ve dava açılmasına izin veren bir soruşturma izni niteliğindedir. Bu fezlekeleri görmeden, içeriğini bilmeden ve onun hukuki değerlerini anlamadan hemen bir karar verebilmek asla mümkün değildir. Kimse, dokunulmazlık kalkacak ve milletvekillerinin vekilliği düşecek gibi görmesin. Bu soruşturma izni benimle ilgili de olabilir başka milletvekili arkadaşımız için de olabilir."

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz da fezlekelerin içeriğinin partinin hukukçuları tarafından inceleneceğini ifade etti.

Poyraz, şunları kaydetti:

"Bu fezlekelerin hukuk normlarına ne kadar uygun hazırlanıp hazırlanmadığı, ortaya konulan delillerin neler olduğu ve bunlarla ilgili bir eksiklik olup olmadığına ilişkin milletvekillerimiz bilgilendirildikten sonra bu sürece ilişkin el kaldırabilir ya da kaldırmayabilirler. Bu fezlekelerin hepsinin irdelenmesi ve incelenmesi mecburiyeti vardır. Evrensel ve ulusal hukukumuzun da gereği budur. Dolayısıyla bu konuya ilişkin açıklamalarımızı çok net olarak ortaya koyduk. Gelecek fezlekelerin içeriğine ilişkin partimizin hukukçuları, milletvekillerimizi bilgilendirecek. Ondan sonra takdir milletvekillerimizin olacaktır."

Dervişoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra İYİ Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü.