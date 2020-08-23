İYİ Parti heyeti felaketin yaşandığı Dereli’de: Acilen afet bölgesi ilan edilmeli

İYİ Parti, Giresun’de sel felaketinden etkilenen bölgelere heyet gönderdi. İYİ Parti’nin Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli’nin yer aldığı heyet Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

“KANUN TEKLİFİ SUNACAĞIZ”

“Giresun’da sel felaket bölgelerinde tahminimizden çok daha feci bir manzara ile karşılaştık” diyen Naci Cinisli, “Acilen afet bölgesi ilan edilmeli” çağrısında bulundu. İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ise, şu ifadeleri kullandı;

*Giresun’da yaptığımız ziyaret ve tespitlerde tahribatın büyüklüğünün tarifi mümkün değil. Bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli ve yaralar acilen sarılmalı. Biz, bu konuda en kısa zamanda hazırlayacağımız kanun teklifini meclise sunarak gerekli çalışmaların ve desteklerin hızlanması için elimizden geleni yapacağız.

*Biz Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in talimatıyla bölgeye geldik. Durumun vahametini gördük. Şehitlerimiz var, hayatını kaybeden vatandaşlarımız var, kayıplarımız var. Sn. Genel Başkanımızın geçmiş oldun dileklerini de ileterek Allah rahmet eylesin diyor, baş sağlığı diliyoruz.

Heyette yer alan bir diğer isim İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, “Felakette şehit düşen askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Felaketin boyutu oldukça büyük, ulaşılamayan kayıplar var. İnşallah sağ salim kayıplara ulaşılır. Cenabıhak beterinden ve tekrarından korusun” dedi.

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