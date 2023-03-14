İYİ Parti: İki başkan için hiçbir hukuki engel yok

Bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hakkında net konuştu.

Kürşad Zorlu şunları söyledi:

* “Hem hukuken hem yerindeliği meşrudur. Mutlaka hayata geçecektir. İki değerli belediye başkanımızın hem belediye başkanlığını hem de cumhurbaşkanlığı yardımcılığını yürütmesinde hiç bir engel yoktur.

* Aksine deprem sonrası yaraları sararken iki metropolü yöneten başkanlarımızın merkezi yönetim-yerel yönetim şirinliğinin hayata geçmesinde tarihi bir rolü olacaktır. Genel Başkanımız Millet İttifakına getirdiği bu öneriyi tüm yönleriyle hesap ederek getirmiştir. Hukuki de hiç bir sorun yoktur.

* Birilerinin dayandırdıkları idari vesayet konusu istisnai ve açıkça yazılı hallerde uygulanan bir yetkidir. Bir yetki çatışması yaşanması söz konusu değildir. Valiler Cumhurbaşkanının ildeki temsilcisi olup aynı zamanda il özel idarelerindedir. Kayyım sistemi ki vali ve kaymakamlar aynı zamanda belediye Başkanlığı yapmaktadır.

* Dünyaya bakalım, Örneğin Fransa’da Alein Juppe uzun yıllar hem Bordo belediye Başkanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı hatta Başbakanlık yapmıştır. Bu tartışma yersizdir. Partimizin önerisi yerindedir ve hayata geçecektir.”