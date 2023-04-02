64.4 F
Los Angeles
2 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemİYİ Parti il başkanlığına saldırıda yeni gelişme

İYİ Parti il başkanlığına saldırıda yeni gelişme

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden merminin şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığının balistik raporu ile kesinlik kazandığını bildirdi.

KRİMİNAL İNCELEME YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin kriminal inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Kriminal inceleme neticesinde İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E’ye ait, bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı, balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır.” ifadeleri kullanıldı. (DHA/AA)

Gündem
Önceki haber
Burak Yılmaz, Fortuna Sittard’a veda etti!
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,411BeğenenlerBeğen
16,207TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States