İYİ Parti il binasına saldırı

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nın bulunduğu iş merkezine sabaha karşı sopayla saldırı düzenlendi. İş merkezinin camları ve kapıları kırılırken saldırgan Vahap Ş. yakalandı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay, sabaha karşı Kavaklıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Vahap Ş. isimli kişi İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nın da bulunduğu iş merkezinin önüne geldi. Vahap Ş. yanındaki sopayla iş merkezi girişinde bulunan camlardaki İYİ Parti görsellerine vurmaya başladı. Binanın girişindeki camları kıran, Vahap Ş., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı düzenlediğini tespit ettiği Vahap Ş.’yi sopayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

“İKTİDARIN AKLININ BAŞINDA OLMASI LAZIM”

Olayla ilgili konuşan Malatya İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, şunları söyledi:

* Hap içmiş bir kişi gece yarısı il binamızın giriş camlarını ve parti levhasını sopayla zarar vermiş bina girişinde kamera olduğu için saldırgan anında polisler tarafından yakalandı. Saldırganın verdiği ifadeler tutarsız ama bu saldırının kurumsal bir organizasyon olduğunu düşünmüyorum.

* Belki bu saldırgana üç beş kuruş verip yönlendirenler olmuştur ama kurumsal bir organizasyon yok. Saldırganın sicili de bayağı kabarıkmış zaten. İktidarlar gittiklerini gördükçe kendilerine fayda getirmeyecek yollara girerler bu da onlardan biri.

* Asayişden iktidar sorumludur kendi sorumluluk alanında asayişsizlik çıkması iktidarları mutlu etmemesi lazım. Ama maalesef gittiklerini gördük gördükçe artık akılla hareket etmekten ziyade çılgınlıkla hareket ediyorlar.

* Böyle yaparak bu tür serserilerinin tahrik ederek yolunu açıyorlar. İktidarın aklının başında olması lazım makul davranmaları ve provakasyonların ortadan kalkması lazım.