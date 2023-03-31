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31 Mart 2023
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İYİ Parti il binasına silahlı saldırının faili yakalandı

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan iki kurşun parti binasının camlarına isabet etti.

İlk kurşun giriş kattaki kafeteryanın camından içeri girip sandalyeye saplandı. İkinci kurşunun ise 3. kattaki konferans salonuna isabet ettiği, camın patladığı ancak kurşunun içeriye girmediği saptandı.

FAİL YAKALANDI

Saldırının faili ise akşam saatlerinde yalandı. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından paylaştı. Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak.
Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.”

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