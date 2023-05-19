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19 Mayıs 2023
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İYİ Parti ilçe başkanlığına taşlı saldırı: Camları kırıp bayrakları parçaladılar

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Dadaşkent’te bulunan, İYİ Parti Aziziye İlçe Başkanlığı binasına gece geç saatlerde saldırı yapıldı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda, parti binasının taşlarla camları kırıldı, parti bayrakları parçalandı, Türk bayrakları yerlere düştü.

MOBESE VE GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Sabah ilçe binasına gelen partililer, gördükleri manzara sonrasında polise haber verdiler.

Olay yerine gelen polis, saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.

Bölgedeki MOBESE kameraları ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlçe Başkanı Osman Temur, “Bu tarz çirkin provokasyonlara fırsat vermeyeceğiz. Emniyetimiz saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı” dedi.

Erzurum’da iki hafta önce de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun halkla buluşması sırasında taşlı saldırı düzenlenmiş, yaralananlar olmuştu…

 

Alaturka Online
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