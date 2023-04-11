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11 Nisan 2023
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan saldırı açıklaması

Alaturka Online
Alaturka Online

Seçime sayılı günler kala siyasetin tansiyonu iyice yükselirken, dün İYİ Parti Esenler İlçe Örgütü’nün Cumhuriyet Meydanı’ndaki seçim çadırına saldırı düzenlendi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırının 4 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

“BİZİ KORKUTAMAZSINIZ, YILDIRAMAZSINIZ, YOLUMUZDAN ÇEVİREMEZSİNİZ”

Saldırı esnasında partinin esenler teşkilatının ilçe başkanlığında iftar programında olduğu belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saldırının faillerine kim olduklarına dair yöneltilen sorular aşağıdaki şekilde cevaplanmıştır.

‘Biz sivil zabıta ekipleriyiz, bize gidin sökün dediler biz de geldik. Biz aldığımız emri uyguluyoruz. Başka bir bilgimiz yoktur.’

İlçe başkanlığı tarafından Esenler Belediyesi Zabıtadan Sorumlu Başkan Yardımcısı telefonla aranmıştır.

Esenler Belediyesi Zabıtadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: ‘Çadırın sökülme emrini kaymakam vermiş emniyet ise uygulamıştır. Benim bu olayla ilgili ne bir emrim ne de bir bilgim var.’

Partimizin siyasi faaliyetlerinin ve mübarek Ramazan ayında vatandaşlara hizmet etmek için kurulan çadırın kimler tarafından parçalandığı ve bu emri kimin verdiği savcılık soruşturması sonucu ortaya çıkacaktır. Olay mahalinde bulunan kameralar incelendikten sonra gerekli tespitlerin yapılacağına olan inancımız tamdır. Bizi korkutamazsınız, bizi yıldıramazsınız, bizi yolumuzdan çeviremezsiniz.”

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