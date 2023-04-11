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11 Nisan 2023
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İYİ Parti Kırklareli milletvekili adayı Kahraman istifa etti

Alaturka Online
Alaturka Online

Kırklareli’de İYİ Parti, milletvekili adaylığı için 1’inci sırada Türker Yörükçüoğlu, 2’nci sırada Sibel Pişkin ve 3’üncü sırada Hilmi Kahraman’ı gösterdi.

Hilmi Kahraman, milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı.

Kahraman, yazılı açıklamasında, “3 Mart’ta; bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli’de aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi. (DHA)

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