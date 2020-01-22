İYİ Parti lideri Akşener, Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi

Ankara’daki parti genele merkezinde gazetecilerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşundan bu yana geçen 2 yılı ve Türkiye gündemini değerlendirdi.

İYİ Parti’nin kuruluşunun üzerinden 2 yıl geçtiğini anımsatan Akşener, “Kuruluş süreci zorlu geçti. Ömrüm sonuna kadar 24 Haziran 2018 seçime girmemizi sağlamak için İYİ Parti’ye gelen milletvekillerine teşekkür edeceğim” dedi.

Millet İttifakı’nın ortak adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilme sürecine de değinen Akşener, “23 Haziran 2019‘daki 2. İstanbul seçim sonuçlarını başta AK Parti olmak üzere tüm partiler iyi incelemeli.

Kendisini şehirli addeden, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan orta sınıf seçmende, hangi partiye oy verirse versin, umutsuzluk hakimdi. İkinci İstanbul seçimleri bu seçmene, istediğinde oyuyla siyasetçinin kulağını çekebildiğini gösterdi.” diye konuştu.

Akşener’in konuşmasından satır başları:

* Siyasette tek sesliliğin hakim olduğu, “patron bilir” anlayışına karşı duruyoruz. Bu yüzden en küçük kararı bile toplantı yaparak alıyoruz.

* İYİ Parti’nin mevcut üye sayımız 259 bin 410. Bunu Haziran’a kadar 300-350 bine çıkarmayı hedefliyoruz.

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi keşke çalışsaydı. Tutmadı. Şimdi 7’de 77’ye Türkiye’de ne olsa, herkes Sn Erdoğan’dan biliyor. Tek adam rejiminin getirdiği durum.

* Kısa, öz, sivil yeni bir anayasa ile iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmedi gerektiğine inanıyoruz.

* Çat kapı siyaseti izliyoruz. Tüm ilçeleri geziyoruz. Nutuk atmak yerine seçmeni dinliyoruz. Bizden istenen şu;

1- Gazetecilerin buralara gelmesini sağlayın

2- Dertlerimizi dinlesinler

3- Kamuoyuyla paylaşsınlar

* İnsanlar somut sorunlarının iktidara ulaştırılmasını bekliyorlar

Ayrıntılar geliyor…