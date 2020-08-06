İYİ Parti lideri Akşener Nevşehir’de konuştu. İşte o çok önemli açıklamalar

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Alaturka Online
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İYİ Parti lideri Akşener Nevşehir’de konuştu. İşte o çok önemli açıklamalar

İYİ Parti liderinin Nevşehir turu devam ediyor, Avanos’a giden Akşener’e vatandaş çömlek hediye etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e Hacı Bektaşi Veli Dergahı Vakfı’nda Zülfikar hediye edildi

Herkesin beklediği cevabı Akşener Nevşehir’de verdi! “Eve dön” çağrısına Meral Akşener ne dedi?

Esnaf derdini Akşener’e anlattı: “AVM’yi getirdiler şehrin ortasına koydular”

Meral Akşener, Nevşehir’de esnafla buluştu: Bir dokundu bin ah işitti

Meral Akşener, Nevşehir’de esnafla buluştu: Bir dokundu bin ah işitti

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