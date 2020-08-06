İYİ Parti lideri Akşener Nevşehir’de konuştu. İşte o çok önemli açıklamalar
İYİ Parti liderinin Nevşehir turu devam ediyor, Avanos’a giden Akşener’e vatandaş çömlek hediye etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e Hacı Bektaşi Veli Dergahı Vakfı’nda Zülfikar hediye edildi
Herkesin beklediği cevabı Akşener Nevşehir’de verdi! “Eve dön” çağrısına Meral Akşener ne dedi?
Esnaf derdini Akşener’e anlattı: “AVM’yi getirdiler şehrin ortasına koydular”
Meral Akşener, Nevşehir’de esnafla buluştu: Bir dokundu bin ah işitti
Meral Akşener, Nevşehir’de esnafla buluştu: Bir dokundu bin ah işitti