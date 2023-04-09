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9 Nisan 2023
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İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK’ya teslim ettiler.

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00’de sona erecek.

İşte İYİ Parti’nin milletvekili adayları:

Ayyüce Türkeş – Adana 1’inci sıra
Bilal Bilici – Adana 2’nci sıra
Ece Güner – İstanbul 2. Bölge 4’üncü sıra
Seyithan İzsiz – İstanbul 3. Bölge 2’nci sıra
Buğra Kavuncu – İstanbul 2. Bölge 1’inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba – Ankara 1. Bölge 2’nci sıra
Küşat Zorlu – Ankara 2. Bölge 2’nci sıra
Turhan Çömez – Balıkesir 1’inci sıra
Ahmet Yetim – Şanlıurfa 1’inci sıra
Uğur Poyraz – Antalya 1’inci sıra
Ünal Karaman – Konya 1’inci sıra
Gökhan Zan – Hatay 2’nci sıra
Ümit Özlale – İzmir 2’nci sıra
Sevinç Atabay – Bursa 1’inci Bölge 2’nci sıra
Şenol Sunat – Manisa 1’inci sıra
İdris Naim Şahin – Ordu 1’inci sıra
Edip Safter Gaydalı – Bitlis 1’inci sıra
Lütfullah Kayalar – Yozgat 1’inci sıra
Erhan Usta – Samsun 1’inci sıra
Burhanettin Kocamaz – Mersin 1’inci sıra
Selcan Taşçı – Tekirdağ 1’inci sıra
Türker Yörükçüoğlu – Kırklareli 1’inci sıra

Ayrıntılar geliyor…

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