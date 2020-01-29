İYİ Parti Milletvekili Özdağ: Kızılay’ın başında doğal afet var

Kınık, #Andımızkaldırılsın etiketiyle bir karikatür yayınladı ve ‘Amerikalı bir arkadaşım Türkiye’deki çocuklarının kendilerini Türk sandığını söyledi’ ifadesini kullandı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ “Türk Kızılayı’nın başında bu zihniyet var. Türklük ile alay ediyor. Utanmadan halktan 10 TL toplayıp, binlerce dolar ödedikleri villalarda sözde çalışıyorlar. Kerem Kınık sen Türk Kızılayı’nın başına gelen doğal felaketsin” dedi.