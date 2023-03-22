İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’dan gündem yaratan açıklamalar

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Millet tercihiyle baş başa kalmamıştır” diyerek, şunları söyledi:

– Biz 50+1 için değil 60’a 40 için mücadele ettik. Herkesin namus borcu Cumhurbaşkanlığı makamının bölücülüğün hedefi olmaktan utanmaktır. Kurduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sayın Meral Akşener millete umut olarak gördüğü bu masada bir siyasi dayatmayla karşılaştığı için itiraz ediyoruz.

– Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. “50’yi bir geçmek duygusu muhalefeti kirletecek” dedik. Dediğimizi bulduk. Seçmen 30 milyona 30 milyon gelse bir oyla iktidar belirlenecek olsa dedik, o oy çocuklarımızın katilini methediyorsa dedik, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İYİ Parti…

– Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50’yi bir geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkil ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik.

– Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik.

– Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.

– İktidara benzemeyin dedik, siz daha gelmeden kör ve sağır oldunuz. Onlara benzediniz.

AYRINTILAR GELECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olması yönünde karar alınan grup toplantısına İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın katılmamıştı.

