İYİ Parti önerdi, AKP ve MHP reddetti

İYİ Parti’nin, “Kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle haklarında icra işlemi yapılan vatandaşların sorunlarının tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar şunları söyledi:

“RAKAMSAL OLARAK 4 MİLYON 130 BİN ADEDE ÇIKTI”

*Son dönemde özellikle kredi kartı borçları rakamsal olarak 4 milyon 130 bin adede çıktı. 24 milyon da kredi kartlarından dolayı açılmış dosya var. Aynı şekilde ödenen toplam rakam yüzde 83 artarak 215 milyardan 429 milyara çıktı.

*Açlık sınırının 9 bin 425 liraya ulaştığı bugün asgari ücret 8 bin 500 lira. 2002’de iktidara geldiğinizde 2,2 milyon kişi sosyal güvenlik kurumlarından geçiniyor. Her aile 4 kişi olsa 8 milyon kişi sosyal güvenlik kurumlarından geçiniyor.

*Bugün 6,3 milyon diyorsunuz. Bunu dörtle çarptığınız zaman 24 milyon kişi bugün sosyal güvenlik kurumlarından geçiniyor. ‘Eğer Millet İttifakı yarın seçimi kazanırsa bu sosyal yardımların tamamı kesilir’ diye tehdit ediyorsunuz.

*Milletinin 3 kat fakirleşmesini bir icraat olarak anlatıyorsunuz. ‘Bu sene 100 milyarın üzerinde sosyal güvenlik harcamalarına rakam ayırdık’ diyorsunuz. Herhalde yoksul sayısını artırmakla övünen ülke olarak tarihe geçeceksiniz.

*Yoksul ülkeler sıralamasında 101’inci sıradayız. Ürettiğimiz gayri safi milli hasılanın yüzde 80’inini yüzde 20 paylaşıyor, yüzde 20’yi de yüzde 80’ni paylaşıyor. Özellikle orta gelir grubunun muhakkak güçlendirilmesi lazım. Gelir adaletsizliğine, fırsat eşitsizliğine son verilmesi lazım.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR FARK VAR”

İYİ Parti’nin grup önerisi üzerine söz alan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu şunları kaydetti:

*Türkiye’de yaşananlarla Sayın Cumhurbaşkanı’nın duyduğu veya gördükleri arasında çok önemli bir fark var. Esasında toplumla da bağını koparmış durumda.

*20 yıllık süreci dikkate aldığımızda ekonomiyi yönetmekte başarısız oldunuz. Şu anda yaşanan enflasyondan tutun, yaşanan yoksulluğa baktığımızda bu gerçekten yadsınamayacak bir gerçek.

*İnsanlar kredi kartına yükleniyorlar. Çünkü gelirleriyle yaptıkları tüketim harcamaları arasındaki fark açılıyor ve kredi kartıyla borcu döndürerek yaşamaya başlıyorlar. Sonuç olarak bazıları artık ödeyemez hale geldi.

*Son verilen rakamlar 4 milyon civarında kişinin yasal takibe uğradığını söylüyor. Yani gerçekten bugün itibarıyla söylenen cümlelere baktığımızda ‘Her şey çok iyi gidiyor, her şey gayet iyi.

*Dolayısıyla da yani bize destek vermekten başka çaresi yok Türkiye’nin’ diyen bir dil kullanılıyor ama bunu kabullenmek tabii ki zor. Çünkü yirmi yıl, üstelik de büyük imkânlarla yönettiğiniz Türkiye’yi gerçekten çok kötü bir noktaya getirdiniz.

*Bütün bu olan bitenin esasında, sonucunda Türkiye’de gelir dağılımı çok çok ciddi biçimde bozuldu. Bunu görmüyor olabilirsiniz çünkü büyükşehirlerde bunu görmek pek mümkün değil.

*Büyükşehirlere gittiğinizde bütün her yer, lokantalar, şunlar, bunlar dolu. Doğrudur çünkü gelir dağılımının bozulması demek, bir anlamda ortalama gelirin yoksulların aleyhine, varlıklı olanların da lehine olmak üzere bir farkın açılması anlamına geliyor.

*Dolayısıyla da eğer gerçekten yoksulları dikkate alan bir yerden düşünmeye çalışırsanız o zaman gerçekten özellikle büyükşehirlerimizde ‘varoş’ dediğimiz bölgelere gitmeniz gerekir. Aslında yoksulluğu orada görmek mümkündür diye düşünüyorum.

“İNSANLAR OTURUP DOĞRU DÜRÜST ÇOLUĞUYLA ÇOCUĞUYLA BİR İFTAR YAPAMIYOR”

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise şunları söyledi:

*Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin hemen yanında bir icra dairesi kuruldu bir iki sene önce. Eğer yolunuz düşer de oradan bir geçerseniz, oradaki vatandaşların perişan hâlini görürsünüz.

*Araba park edecek yer yok. İnsanlar artık borçlarını ödemiyorlar. Yoksulluk sınırından bahsetmeye gerek yok yani yoksul da diyemiyoruz halkımıza; aç, aç… Açlık sınırı 9 bin 500 lira civarında, TÜRK-İŞ’in açıkladığı. Asgari ücret 8 bin 500 lira, büyük bir şovla ‘Emekli maaşlarını 7 bin 500 lira yaptık’ diyorsunuz yetmez.

*7 bin 500 lirayı hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çıkarsaydınız da milletimiz şu ramazan ayında hiç olmazsa evine bir ayda bir iki defa et götürebilseydi. Sofralarda insanlar et yiyemiyor, sofralarda insanlar oturup doğru dürüst çoluğuyla çocuğuyla bir iftar yapamıyor ve bunu bugün ramazanın 1’inci gününde konuşuyoruz.

*Hepiniz ramazan ayında iftarlara gideceksiniz, gideceğiz. Orada sadece o güzel otellerin salonlarında iftar yapacaksınız. Hiç olmazsa bırakın da vatandaşların evlerinde bir sofraya gidin, onların durumunu bir görün.

*Kredi kartlarında şu anda varlık yönetim şirketlerine düşmüş rakam 40 milyarı bulmuş yani eski parayla 40 katrilyon.

*40 katrilyon gibi bir parayı bankalar tahsis edememiş, şüpheli alacağa yazmış ve gitmişler varlık yönetim şirketlerine vermişler. Varlık yönetim şirketleri insanların ciğerini söker.

“ARTIK EVLİLİKLERİNİ YÜRÜTEMİYORLAR”

Bu kadar büyük bir parayı banka gözden çıkarmış, üç kuruşa vermiş ama vatandaşlar varlık yönetim şirketlerinin eline düşmüş; bu ağır bir tablo, acı bir tablo.

*Aynı zamanda, hep diyoruz ya hani kredi kartları, öbür taraftan tüketici kredileri. Sadece o değil; eşten, dosttan, babadan, anadan alınan borçlar da var. DİSK’in yaptığı bir araştırmada bu ortaya çıkıyor.

*Yani çalışan işçilerin, emekçilerin yüzde 10’u akrabalarına, eşine, dostuna borçlanmış ödeyemiyor, insanların psikolojisi yerle bir, evlerde huzur yok, evlerde insanlar borçtan dolayı artık evliliklerini yürütemiyorlar ve yine gidin adliyelere boşanma davalarına bir bakın. İnsanlar geçinemiyor, insanlar intihar ediyor. (ANKA)