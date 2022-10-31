İYİ Parti RTÜK üyeliği için adaylarını Meclis’e bildirdi

İYİ Parti ile AKP arasında RTÜK kontenjan tartışmaları sürerken, kontenjanın kendilerinin hakkı olduğunu belirten İYİ Parti, RTÜK adaylarını re’sen Meclis Başkanlığı’na bildirdi. İYİ Parti, RTÜK üyeliği için gazeteci Murat İde ve Çiğdem Akdemir’in isimlerini sundu.

İYİ Parti, bugün İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun imzası ile İYİ Parti’nin üye aday listesi Meclis Başkanlığına re’sen sundu. Aday listesinin ön yazısında “Türkiye Büyük Millet Meclisinde halihazırdaki siyasi partilerin sandalye dağılımına göre, İYİ Parti Grubuna düştüğü kesin olan RTÜK üyeliği için, Başkanlıkça, Grubumuzdan halen isim talep edilmediğinden, tarafımızca isimler ve özgeçmişleri ekte sunulmaktadır” denildi.

“HUKUKSUZLUĞUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Dervişoğlu, Meclis Başkanlığı’nı hukuka davet ederken, “İYİ Parti bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“HALİHAZIRDAKİ SANDALYE DAĞILIMINA GÖRE GERÇEKLEŞMESİ GEREKİYOR”

İYİ Parti, RTÜK üyeliğinde yaşanan süreçle ilgili yaptığı açıklamada ise şu bilgilere yer verdi:

* “Anayasa ve 6112 Sayılı Kanunun amir hükümleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının günümüze dek olan uygulamalarına göre RTÜK üyeliği seçimi; Kanunun 35. maddesinin beşinci fıkrası gereği seçim anında Meclisteki siyasi parti gruplarının halihazırdaki sandalye dağılımına göre gerçekleştirilmesi gerekiyor.

* 6112 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun otuz beşinci maddesinin beşinci fıkrasında şu ifadeler yer alıyor ‘Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Üyelerin görev sürelerinin bitiminden iki ay önce; üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde, boşalma tarihinden veya boşalma tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise tatilin bitiminden itibaren bir ay içinde aynı usulle seçim yapılır. Bu seçimlerde, boşalan üyeliklerin siyasî parti gruplarına dağılımı, ilk seçimde siyasî parti grupları kontenjanından seçilen üye sayısı ve siyasî parti gruplarının hâlihazırdaki oranı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Üyeliklerdeki boşalma sebebiyle yapılan seçimlerde seçilen üyeler, yerlerine seçildikleri üyelerin görev süresini tamamlar.’”

“MECLİS BAŞKANLIĞI KANUNU DİKKATE ALMADI”

* Peki bu süreçte neler yaşandı? RTÜK üyeliğinin 1 Temmuz’da boşalmasının ardından Meclis tatile girdi ve 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle çalışmalarına yeniden başladı. Çalışmaların başlamasının akabinde TBMM Başkanlığınca RTÜK üye istemine yönelik yazı 12 Ekim 2022 tarihinde gönderildi. Kanunen; 12 Ekim tarihine dek 6112 Sayılı Kanunun beşince maddesinde belirtildiği gibi halihazırdaki sayıya göre üyelik İYİ Parti’de. Ancak seçilen bu tarih çok manidar.

* Zira 11 Ekim’e kadar İYİ Parti’de olan üyelik bir milletvekilinin AK Parti’ye katılımıyla, AK Parti’ye geçti. Bu süreçte AK Parti aday belirlemek için kanunda belirtilen süreyi kullandığı esnada bir milletvekilinin istifa etmesi üzerine halihazırdaki RTÜK üyelik aritmetiği yeniden değişti. Bunun üzerine Meclis Başkanlığı divanı toplayarak, kanunda ve Meclis iç tüzüğünde yeri olmayan bir kararı uygulamaya koymak istedi. Divanda alınan karara göre üye seçimi, 1 Temmuzdaki aritmetiğe göre yapılmak istendi. “

“RTÜK ÜYELİĞİ SEÇİMİ İÇİN İYİ PARTİ’DEN HALEN İSİM İSTENMEDİ”

* Meclis Başkanlığınca 1 Temmuzdaki aritmetiğe göre yapılması planlanan seçimde üyelik hakkının AK Partide olduğu hesaplanırken CHP’den istifasını sunan bir milletvekilinin dilekçesine 05 Temmuz 2022 tarihinde teslim tesellüm işlemi yapıldı. Hal böyle olunca üyelik hakkı hem kanunen hem de Meclis Başkanlık Divanı kararına göre İYİ Partiye geçiyor. Ancak Kanunen 1 Kasım Salı günü yapılması zorunlu olan RTÜK Üyeliği seçimi için İYİ Partiden halen isim istenmedi.”

İŞTE İYİ PARTİ’NİN RTÜK ÜYE ADAYLARI

Meclis başkanlığına RTÜK üyeliği için isimler bildirildi. Listede gazeteci Murat İde ve Çiğdem Akdemir’in isimleri yer alıyor.

YUNUS MURAT İDE KİMDİR?

25 Mayıs 1969 tarihinde Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ayancık, Malatya ve İzmir’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Bölümünden mezun oldu. Gazeteciliğe Günaydın gazetesinde muhabir olarak başladı. Hürriyet Gazetesi, ATV (A Takımı), Show TV ve Star TV’de muhabirlik yaptı. Ardından sırasıyla; TGRT’de Haber Koordinatörü, ATV Haber Müdürü, ATV Ankara Temsilcisi, SkyTürkTv Ankara Temsilcisi, Habertürk Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı, Kanal 1 Genel Yayın Yönetmeni, Avrasya TV Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. Takvim, Tercüman ve Yeniçağ gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. “Şeriatın Kestiği Yürek” adlı bir kitabı bulunuyor. Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı BengütürkTv’den 2017 yılında ayrıldı. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Murat İDE, 25 Ekim 2017 tarihinden bu yana İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in basın danışmanlığı görevini yürütüyor.

ÇİĞDEM AKDEMİR KİMDİR?

12 Haziran 1985 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. ÖSYM Burslu olarak okuduğu T.C. Okan Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık (Çeviribilim) Bölümünden 2007’de mezun oldu. 2006 yılında öğrenimi devam ederken NTV Televizyonu Dış Haberler Biriminde stajla mesleğe başladı. 2007’de İstanbul İmaj Stüdyoları’nda serbest belgesel çevirileri yaptı. Eylül 2007- Mart 2008 arasında TEMA Holding’de yönetici asistanı ve mütercim olarak çalıştı. Nisan 2008’de DÜNYA TV’de sabah haberlerini hazırlayıp sundu. Ardından NTV Dış Haberlere haber editörü olarak döndü. 2009 – 2010 yılları arasında 4 dilde haber yayını yapan 6 NEWS Televizyonu’nda İngilizce-Türkçe haber spikerliği ve editörlüğü görevinde bulundu. 2010-2017 yılları arasında BENGÜTÜRK TV’de, 2017 Ağustos’ta TELE 1 TV’de haber spikerliği ve editörlüğü, ardından FOX TV’de yayınlanan Kaybolan Çiçekler programında muhabir ve editörlük yaptı. Mayıs 2018 – Mayıs 2019 arasında ise İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Basın Danışmanı olarak çalıştı. Eylül 2019’dan bu yana KRT TV (KÜLTÜR RADYO TELEVİZYON) haber kanalında haber spikeri, program sunucusu, moderatör ve editör olarak görevine devam ediyor.

İlginizi Çekebilir TBMM Başkanı Şentop’tan RTÜK üyeliği açıklaması: Kanun bunu öngörmemiş