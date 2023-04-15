İYİ Parti seçim beyannamesini açıklayacak

İYİ Parti, seçim beyannamesini tüm milletvekili adaylarının katılımıyla açıklıyor. Beyannamede, göçmenlerin 2026’ya kadar ülkelerine dönüşünü öngören Milli Göç Doktrini’nin yanı sıra Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulması, afetlere yönelik ek tedbirler ve ekonomi, tarım, adalet, sağlık, terörle mücadele gibi alanlardaki çalışmalar sunulacak.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde İYİ Parti’nin seçim beyannamesi ATO Congresium’da tüm milletvekili adaylarının katılımıyla Genel Başkan Meral Akşener tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

İYİ Parti’nin seçim beyannamesinde, Türkiye’deki Suriyelilerin 2026’ya kadar ülkelerine dönüşüne ilişkin Milli Göç Doktrini’ne yer verildiği öğrenildi.

Beyannemede “Açık Kapı-Açık Hudut” politikasına son verileceği, geçici sığınmacı statüsünün kaldırılacağı; bu çerçevede oluşturulan strateji belgesi ve eylem planıyla Türkiye’deki Suriyelilerin 2026’ya kadar kademeli olarak ülkelerine dönüşüne ilişkin politikalara yer verildi.

Beyannamede ekonomi, adalet, kalkınma, tarım, sağlık, eğitim ve terörle mücadele konularında kamuoyuyla paylaşılan politikalar ile ortaya koyduğu uzun ve kısa vadeli hedefler yer alacak.

İNSANİ SANAYİ BÖLGELERİ PROJESİ

Afetler ve alınacak tedbirlerin de yer aldığı beyannemede, olası afetlere ilişkin planlara yer verilecek.

Beyannemede ayrıca Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulması ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde sürdürülebilir yaşamın sağlanması ve iktisadi faaliyetlerin yeniden başlaması hedefi doğrultusunda hazırlanan “İnsani Sanayi Bölgeleri Projesi” dikkati çekiyor.