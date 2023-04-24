İYİ Parti seçim bürosu önünde boş kovan bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki İYİ Parti seçim bürosu önünde bir adet boş kovan bulundu.

Büroda çalışan Zafer Arıcan sabah 08.30 gibi büroyu açmaya geldiğinde boş mermi kovanını binanın önünde gördüğünü söyledi.

Arıcan, “Çay işlerinden sorumlu benim, sabah geldiğimde kapıyı açar açmaz yerde bir kurşun olduğunun farkına vardım. O anda da zaten ilk aklına gelen Adem Bey’i aramak oldu. Kendisine bildirdim kendisi de yetkili birimlere bildirdi. Şu anda ekipler de geldi sağ olsun, inceleme yapıyorlar” diye konuştu.

“BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN HİÇBİR GÜCE BOYUN EĞMEYİZ”

İYİ Parti Kadirli İlçe Başkanı Mehmet Soğancı ise şunları söyledi:

*Binamızın önünde 9 mm çapında boş kovan bırakılmıştır kimler tarafından bırakıldığı konusunda emniyet mensuplarımız gerekeni yapacaklardır.

*Biz herhangi bir kimseye suçlamada bulunmuyoruz bu konuda. Bu yapılan hareketlerin çok nahoş hareket olduğunu hepimiz iyi biliyoruz halkımıza da bunu bildirmek istiyoruz. Herkesin haberi olsun herkesin bilgisi olsun bu konuda.

*Biz İYİ Parti olarak vatan sevdalıları olarak çıktığımız bu yolda bizi engellemeye çalışan hiçbir güce karşı boyun eğmeyiz.

*Bu vatan topraklarında yaşayan insanların 85 milyonun meselesiyle mücadele veriyoruz. Böyle ayrıştırmaya karşı mücadelemizi hiçbir zaman taviz vermeyerek yolumuza devam edeceğiz.

Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. (ANKA)