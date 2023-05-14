İYİ Parti seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Oy Dağılımı, İl il harita seçim sonucu

Türkiye’de genel seçim sonuçları, İYİ Parti’ye dair veriler yayınlanmaya başlarken, Sözcü’de İYİ Partisi’ne dair anlık veriler, il il milletvekili oy dağılımı belli olmaya başladı
İYİ Parti Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
CHP Seçim Sonuçları 2023
AK Parti Seçim Sonuçları 2023
MHP Seçim Sonuçları 2023
Memleket Partisi Seçim Sonuçları 2023
YSP Seçim Sonuçları 2023
2018’de İYİ Parti Türkiye genelinde ne kadar oy aldı?
2018 yılında İYİ Parti ilk kez katıldığı seçimlerde %9,96 oy oranıyla 43 sandalye kazandı. En yüksek oy oranına sahip olduğu iller, %15,77 ile Edirne, %15,72 ile Kırklareli ve %14,25 ile Tekirdağ oldu. Bu üç il aynı zamanda İYİ Parti’nin en yüksek oy oranına sahip olduğu iller oldu.
30 büyükşehir belediyesinde, İYİ Parti toplam 3 milyon 282 bin 941 oy aldı. En yüksek oy oranına sahip olan il, %17,75 ile Edirne. Parti, İstanbul’da 425 bin 117 oy, Ankara’da 247 bin 215 oy ve İzmir’de 204 bin 843 oy aldı.
İYİ Parti’nin en fazla milletvekili kazandığı il İstanbul oldu. İstanbul’da 7 milletvekili kazandı. En yüksek oy oranına sahip olan Edirne’de ise 2 milletvekili kazanıldı. Diğer yüksek oy oranına sahip iller olan Kırklareli ve Tekirdağ’da sırasıyla 1 milletvekili kazandı. En az milletvekili kazanılan iller ise Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van oldu. Bu illerde sadece 1’er milletvekili kazanabildi.
İYİ PARTİ il il milletvekili adayları listesi
|SEÇİM ÇEVRESİ
|ADAY SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ADANA
|1
|AYYÜCE
|TÜRKEŞ
|ADANA
|2
|BİLAL
|BİLİCİ
|ADANA
|3
|GÖKTÜRK
|BOYVADAOĞLU
|ADANA
|4
|MEHMET SERTAÇ
|DURAK
|ADANA
|5
|ŞULE
|GÖK TÜDEŞ
|ADANA
|6
|REMZİ OĞUZ
|YILMAZ
|ADANA
|7
|BURAK
|YİĞENOĞLU
|ADANA
|8
|İSA
|AYANOĞLU
|ADANA
|9
|BAHADIR
|CEYHANLI
|ADANA
|10
|ERDİNÇ
|ANTEPÜZÜMÜ
|ADANA
|11
|NİHAL
|AĞCA
|ADANA
|12
|ERKAN
|CAN
|ADANA
|13
|ERCAN
|ATALAY
|ADANA
|14
|SİNEM
|ULUDAMAR
|ADANA
|15
|HÜLYA
|AKKÖZ
|ADIYAMAN
|1
|ADIYAMAN
|2
|ADIYAMAN
|3
|ADIYAMAN
|4
|ADIYAMAN
|5
|AFYONKARAHİSAR
|1
|HAKAN ŞEREF
|OLGUN
|AFYONKARAHİSAR
|2
|MUSTAFA ENİS
|ARABACI
|AFYONKARAHİSAR
|3
|SAFFET
|ACAR
|AFYONKARAHİSAR
|4
|OKŞAN ULUSOY
|EFE
|AFYONKARAHİSAR
|5
|GÖNÜL
|AR GÜNGÖR
|AFYONKARAHİSAR
|6
|İBRAHİM
|ACAR
|AĞRI
|1
|ÖZHAN
|KOÇİNTAR
|AĞRI
|2
|METİN
|AYDEMİR
|AĞRI
|3
|KENAN
|KAÇMAZ
|AĞRI
|4
|ÇAĞDAŞ
|ÇELİK
|AMASYA
|1
|İBRAHİM
|MERMER
|AMASYA
|2
|MEHMET
|KİP
|AMASYA
|3
|HİKMET RUŞEN
|MENEKŞE
|ANKARA-1
|1
|KORAY
|AYDIN
|ANKARA-1
|2
|AHMET EŞREF
|FAKIBABA
|ANKARA-1
|3
|KEVSER
|OFLUOĞLU
|ANKARA-1
|4
|YETKİN
|ÖZTÜRK
|ANKARA-1
|5
|MİNE
|BAŞ
|ANKARA-1
|6
|BURÇİN
|ÇİÇEK
|ANKARA-1
|7
|METEHAN
|ERDEM
|ANKARA-1
|8
|OSMAN
|TOPAL
|ANKARA-1
|9
|ONUR
|HONDOROĞLU
|ANKARA-1
|10
|ECE ÖZEN
|AKAN
|ANKARA-1
|11
|AHMET
|ALTIPARMAK
|ANKARA-1
|12
|AHMET
|ERENOĞLU
|ANKARA-1
|13
|MUHAMMET
|ECEL
|ANKARA-2
|1
|ADNAN
|BEKER
|ANKARA-2
|2
|SEDAT
|AKSAKALLI
|ANKARA-2
|3
|UĞURHAN FERUDUN BERAT
|TİRYAKİ
|ANKARA-2
|4
|FATMA
|ÖZKAN
|ANKARA-2
|5
|MUHARREM
|BEŞİR
|ANKARA-2
|6
|RAMAZAN
|DEĞERLİ
|ANKARA-2
|7
|ERDOĞAN
|YILDIRIM
|ANKARA-2
|8
|FATMA GÜLÜMSER
|BİROL
|ANKARA-2
|9
|NADİR
|ÇETİNKAYA
|ANKARA-2
|10
|ÖZCAN
|DAĞGEÇ
|ANKARA-2
|11
|ELMAS
|YAĞMUR
|ANKARA-3
|1
|YÜKSEL
|ARSLAN
|ANKARA-3
|2
|KÜRŞAD
|ZORLU
|ANKARA-3
|3
|FATİH
|KOCA
|ANKARA-3
|4
|SEVİN
|ÇAĞLAYAN
|ANKARA-3
|5
|TAMER
|KAYAALP
|ANKARA-3
|6
|SERDAR
|SARGIN
|ANKARA-3
|7
|MEHMET
|ARSLAN
|ANKARA-3
|8
|KADRİYE
|ÜNLER
|ANKARA-3
|9
|BERNA
|ŞAHİN
|ANKARA-3
|10
|SEVGİ
|YALAV
|ANKARA-3
|11
|MUSTAFA TOLGA
|ÖZTÜRK
|ANKARA-3
|12
|MEHTAP
|DEMİRHAN ÖZDEMİR
|ANTALYA
|1
|UĞUR
|POYRAZ
|ANTALYA
|2
|AYKUT
|KAYA
|ANTALYA
|3
|ALİ ADNAN
|KAYA
|ANTALYA
|4
|AYŞEN
|KURT
|ANTALYA
|5
|SERKAN
|TETİK
|ANTALYA
|6
|İLHAMİ
|OKUDAN
|ANTALYA
|7
|MEHMET
|BAŞARAN
|ANTALYA
|8
|NESRİN
|ÜNAL
|ANTALYA
|9
|MUSA
|ERTUĞAN
|ANTALYA
|10
|MESUT
|YILMAZ
|ANTALYA
|11
|DURMUŞ
|KAPLAN
|ANTALYA
|12
|ARİF
|KOCABIYIK
|ANTALYA
|13
|BAŞAK
|KARATAŞ
|ANTALYA
|14
|DURMUŞ ALİ
|ARSLAN
|ANTALYA
|15
|NEŞE
|TOKER
|ANTALYA
|16
|LEVENT
|ÖZDEMİR
|ANTALYA
|17
|HATİCE
|AVCI
|ARTVİN
|1
|HAMZA
|GEZMİŞ
|ARTVİN
|2
|HÜSEYİN
|IŞIK
|AYDIN
|1
|ÖMER
|KARAKAŞ
|AYDIN
|2
|AHMET
|ERTÜRK
|AYDIN
|3
|TUĞÇE
|CANPOLAT YILMAZ
|AYDIN
|4
|ERHAN
|ALGAN
|AYDIN
|5
|SEMRA
|YÜCEL
|AYDIN
|6
|FEVZİ
|KÖSE
|AYDIN
|7
|CEMAL
|SARI
|AYDIN
|8
|PINAR
|ÖNCER
|BALIKESİR
|1
|TURHAN
|ÇÖMEZ
|BALIKESİR
|2
|ÖZLEM
|URAL
|BALIKESİR
|3
|NEDİM
|TUNA
|BALIKESİR
|4
|KAMİL GÜLTEKİN
|ÖZTÜRK
|BALIKESİR
|5
|NİLGÜN
|BAŞARAN
|BALIKESİR
|6
|MUSTAFA LEMİ
|AYTEKİN
|BALIKESİR
|7
|METİN
|ÖZGÜR
|BALIKESİR
|8
|KEMAL
|GİRGİN
|BALIKESİR
|9
|MEHMET
|ÇALIK
|BİLECİK
|1
|HALİL
|AYDOĞDU
|BİLECİK
|2
|EREN
|GÜVEN
|BİNGÖL
|1
|HASAN
|KIZILBOĞA
|BİNGÖL
|2
|SEMA
|TANİN
|BİNGÖL
|3
|AHMET
|ARPA
|BİTLİS
|1
|EDİP SAFTER
|GAYDALI
|BİTLİS
|2
|LEVENT
|NASIR
|BİTLİS
|3
|MAŞALLAH
|ASLAN
|BOLU
|1
|AHMET
|ÖRNEKBAŞ
|BOLU
|2
|İRFAN
|BAYAR
|BOLU
|3
|SUAT
|ORHAN
|BURDUR
|1
|FARUK
|ERKAN
|BURDUR
|2
|SAFA
|SÖNMEZ
|BURDUR
|3
|MEHMET
|YAVAŞ
|BURSA-1
|1
|YÜKSEL SELÇUK
|TÜRKOĞLU
|BURSA-1
|2
|SEVİNÇ
|ATABAY
|BURSA-1
|3
|YÜKSEL
|YILMAZ
|BURSA-1
|4
|ŞEYDA
|ŞAHİN
|BURSA-1
|5
|YAHYA
|BAHADIR
|BURSA-1
|6
|BİRGÜL
|YILDIZ GÜNAY
|BURSA-1
|7
|RESÜL
|KAPLAN
|BURSA-1
|8
|ÖZGÜR
|ŞİMŞEK
|BURSA-1
|9
|EVREN
|ŞAHİN
|BURSA-1
|10
|FEYZA
|TEMEL
|BURSA-2
|1
|HASAN
|TOKTAŞ
|BURSA-2
|2
|İBRAHİM
|ALAGÖZ
|BURSA-2
|3
|ORHAN
|ÖZER
|BURSA-2
|4
|SERMİN CAN
|ÖZENSOY
|BURSA-2
|5
|ERDAL
|AY
|BURSA-2
|6
|HATİCE
|DENİZ
|BURSA-2
|7
|ZAFER
|MİLLİ
|BURSA-2
|8
|OSMAN ATALAY
|AKMAN
|BURSA-2
|9
|ENVER
|YENİÇERİ
|BURSA-2
|10
|DİLEK
|DURAK
|ÇANAKKALE
|1
|RIDVAN
|UZ
|ÇANAKKALE
|2
|CENGİZ
|YALÇIN
|ÇANAKKALE
|3
|ZİŞAN
|ÖZAYDIN
|ÇANAKKALE
|4
|MEVLÜT
|İNANÇ
|ÇANKIRI
|1
|MEHMET ALİ
|KARAMEMİŞ
|ÇANKIRI
|2
|OYA
|YAKIN
|ÇORUM
|1
|ÇORUM
|2
|ÇORUM
|3
|ÇORUM
|4
|DENİZLİ
|1
|YASİN
|ÖZTÜRK
|DENİZLİ
|2
|İBRAHİM
|ŞENEL
|DENİZLİ
|3
|KADİR
|TATIK
|DENİZLİ
|4
|ŞEBNEM
|BABABALIM YAĞCI
|DENİZLİ
|5
|UĞUR
|ÇİZMECİOĞLU
|DENİZLİ
|6
|VEYSEL
|KARAÇOR
|DENİZLİ
|7
|NAZLI
|YAŞATÜRK
|DİYARBAKIR
|1
|VEJDİN
|ENSARİOĞLU
|DİYARBAKIR
|2
|MUSTAFA ŞENAY
|CANORUÇ
|DİYARBAKIR
|3
|ERDAL
|YILMAZ
|DİYARBAKIR
|4
|HÜSEYİN
|GÜRAN
|DİYARBAKIR
|5
|SEÇİL
|AKIN
|DİYARBAKIR
|6
|MEHMET EMİN
|EKİN
|DİYARBAKIR
|7
|AHMET
|BAŞARİ
|DİYARBAKIR
|8
|KENAN
|KAYA
|DİYARBAKIR
|9
|EMRULLAH
|ÇERİ
|DİYARBAKIR
|10
|YAKUP
|ÖZKAYA
|DİYARBAKIR
|11
|NAZIM
|KAYA
|DİYARBAKIR
|12
|ERKAN
|YILMAZ
|EDİRNE
|1
|MEHMET
|AKALIN
|EDİRNE
|2
|DİLEK
|KIRMIZI
|EDİRNE
|3
|HASAN HAKAN
|ŞAHİN
|EDİRNE
|4
|HÜSEYİN
|ERKİN
|ELAZIĞ
|1
|İRFAN
|SÖNMEZ
|ELAZIĞ
|2
|YÜKSEL
|ERCAN
|ELAZIĞ
|3
|ABDULKERİM
|EFLATUN
|ELAZIĞ
|4
|ŞENAY
|ALADAĞ DEMİREL
|ELAZIĞ
|5
|NAHİT
|BAYKARA
|ERZİNCAN
|1
|ERZİNCAN
|2
|ERZURUM
|1
|ZEKAİ
|KAYA
|ERZURUM
|2
|MELİH
|KIRKPINAR
|ERZURUM
|3
|FATMA CANAN
|UÇAR
|ERZURUM
|4
|FATİH
|ARAS
|ERZURUM
|5
|FATİH
|KARATAŞ
|ERZURUM
|6
|ESRA
|AKPINAR
|ESKİŞEHİR
|1
|İDRİS NEBİ
|HATİPOĞLU
|ESKİŞEHİR
|2
|ÖZLEM
|AYRANCI
|ESKİŞEHİR
|3
|MELİH
|AYDIN
|ESKİŞEHİR
|4
|ÖMER İBRAHİM
|SAYIN
|ESKİŞEHİR
|5
|HAKAN
|KAYMAK
|ESKİŞEHİR
|6
|YAĞMUR
|GÜRSÖĞÜT
|GAZİANTEP
|1
|MEHMET MUSTAFA
|GÜRBAN
|GAZİANTEP
|2
|MEHMET
|AY
|GAZİANTEP
|3
|MEHMET
|ÖZBERK
|GAZİANTEP
|4
|MEDİNE İLAY
|YILDIRIM
|GAZİANTEP
|5
|MUSTAFA
|ALTUNBAŞ
|GAZİANTEP
|6
|MEHMET MURAT
|YAPRAK
|GAZİANTEP
|7
|MESUT
|NİZİPLİOĞLU
|GAZİANTEP
|8
|SEMA
|ALBAYRAM
|GAZİANTEP
|9
|MEHMET ALİ
|YILDIRIM
|GAZİANTEP
|10
|TİBET
|EKİNCİ
|GAZİANTEP
|11
|OKTAY
|İYİSARAÇ
|GAZİANTEP
|12
|NERMİN
|TUZCU
|GAZİANTEP
|13
|HASAN
|ALPDOĞAN
|GAZİANTEP
|14
|ABUBEKİR
|TEK
|GİRESUN
|1
|ÜNZİLE
|YÜKSEL
|GİRESUN
|2
|HAKAN
|BEKTAŞ
|GİRESUN
|3
|KAYA
|YILDIZ
|GİRESUN
|4
|MUSTAFA
|DİZDAR
|GÜMÜŞHANE
|1
|MUZAFFER
|ALTIPARMAK
|GÜMÜŞHANE
|2
|BEDRİ
|AĞAÇ
|HAKKARİ
|1
|HAKKARİ
|2
|HAKKARİ
|3
|HATAY
|1
|ADNAN ŞEFİK
|ÇİRKİN
|HATAY
|2
|GÖKHAN
|ZAN
|HATAY
|3
|GÜLÜMSER
|CEYLAN KÖLE
|HATAY
|4
|SARPER
|DAVUT
|HATAY
|5
|İLYAS
|UYGUR
|HATAY
|6
|MEHMET OĞUZ
|TURAN
|HATAY
|7
|AYLİN ANIL
|ARSLAN
|HATAY
|8
|OSMAN
|AĞCA
|HATAY
|9
|ÇAĞATAY
|KARAMANOĞLU
|HATAY
|10
|MUHAMMET MUSTAFA
|BALCI
|HATAY
|11
|TUNA EBRU
|ÖZDEMİR
|ISPARTA
|1
|AYLİN
|CESUR
|ISPARTA
|2
|TİMUÇİN
|KODAMAN
|ISPARTA
|3
|İSMET
|YILMAZ
|ISPARTA
|4
|FARUK
|TORUN
|MERSİN
|1
|BURHANETTİN
|KOCAMAZ
|MERSİN
|2
|AYDIN ENES
|SEYDANLIOĞLU
|MERSİN
|3
|ALİ
|ER
|MERSİN
|4
|ESRA
|KAHRAMAN
|MERSİN
|5
|ÖZER
|ÖZEL
|MERSİN
|6
|MEHMET
|TURGUT
|MERSİN
|7
|YÜKSEL
|ÇELİK
|MERSİN
|8
|ESİN
|ERKOÇ
|MERSİN
|9
|ALİ RIZA
|ÖZDENİZ
|MERSİN
|10
|MEHMET
|TÜRE
|MERSİN
|11
|MEHMET YUNUS
|SEVEN
|MERSİN
|12
|MUSTAFA
|ATEŞ
|MERSİN
|13
|HİLAL
|USTA
|İSTANBUL-1
|1
|NİMET
|ÖZDEMİR
|İSTANBUL-1
|2
|BURAK
|AKBURAK
|İSTANBUL-1
|3
|MUSTAFA CİHAN
|PAÇACI
|İSTANBUL-1
|4
|BAVER
|MİROĞLU
|İSTANBUL-1
|5
|DURSUN
|ÇOLAK
|İSTANBUL-1
|6
|TAHA ORHUN
|ERTÜRKMEN
|İSTANBUL-1
|7
|ALİ
|COŞKUN
|İSTANBUL-1
|8
|EMİNE
|KÜÇÜKALİ
|İSTANBUL-1
|9
|RAŞİT EMİR
|SÜER
|İSTANBUL-1
|10
|MURAT
|KARAMAN
|İSTANBUL-1
|11
|VEDAT
|BAYRAM
|İSTANBUL-1
|12
|YÜCEL
|COŞKUN
|İSTANBUL-1
|13
|OĞUZHAN
|HASAR
|İSTANBUL-1
|14
|HATİCE DİLRUBA
|OĞULCUKLU
|İSTANBUL-1
|15
|CEVAT
|SARAÇ
|İSTANBUL-1
|16
|YÜCEL
|AYDIN
|İSTANBUL-1
|17
|MERAL
|ALEMDAR
|İSTANBUL-1
|18
|AHMET
|ÇELEBİ
|İSTANBUL-1
|19
|AHMET SELÇUK
|CAN
|İSTANBUL-1
|20
|İHSAN ÖNDER
|ALBAYRAK
|İSTANBUL-1
|21
|AYSEL
|KIRALİ
|İSTANBUL-1
|22
|HÜLYA
|ARICI
|İSTANBUL-1
|23
|UĞUR HÜSEYİN
|HASANÇEBİ
|İSTANBUL-1
|24
|BARIŞ
|TAVLAŞOĞLU
|İSTANBUL-1
|25
|KADİR KÜRŞAT
|ARSLAN
|İSTANBUL-1
|26
|BÜLENT
|ASLAN
|İSTANBUL-1
|27
|RAMAZAN
|UĞURAL
|İSTANBUL-1
|28
|MEHMET
|ERİŞEN
|İSTANBUL-1
|29
|ARİF
|TEVETOĞLU
|İSTANBUL-1
|30
|AYŞE
|KIRAÇ
|İSTANBUL-1
|31
|ERDAL
|DEMİR
|İSTANBUL-1
|32
|SEDAT
|GÜRKAN
|İSTANBUL-1
|33
|SEVİM
|DEMİR
|İSTANBUL-1
|34
|CELAL MAHMUT
|SOLAK
|İSTANBUL-1
|35
|NAZLI
|YURDUSEVEN
|İSTANBUL-2
|1
|MEHMET SATUK BUĞRA
|KAVUNCU
|İSTANBUL-2
|2
|SALİM
|ENSARİOĞLU
|İSTANBUL-2
|3
|BAHATTİN BAHADIR
|ERDEM
|İSTANBUL-2
|4
|ECE
|GÜNER
|İSTANBUL-2
|5
|HATİCE CEREN
|YILMAZ
|İSTANBUL-2
|6
|HATİCE
|KAYALI
|İSTANBUL-2
|7
|MÜJDAT
|ÖZTÜRK
|İSTANBUL-2
|8
|MUSTAFA
|YAZICI
|İSTANBUL-2
|9
|ABDULLAH
|ŞALCI
|İSTANBUL-2
|10
|ALİ
|ÇELİK
|İSTANBUL-2
|11
|FİSUN MEHLİKA
|TOCA
|İSTANBUL-2
|12
|İSMET
|KOÇAK
|İSTANBUL-2
|13
|ALİ
|AKGÜN
|İSTANBUL-2
|14
|ERİŞ
|CESUR
|İSTANBUL-2
|15
|BARBAROS HAYRETTİN
|MAHİROĞULLARI
|İSTANBUL-2
|16
|ERHAN
|ÖZKAN
|İSTANBUL-2
|17
|BİLAL
|UZUN
|İSTANBUL-2
|18
|GÖKHAN
|KARGI
|İSTANBUL-2
|19
|HASAN
|HOŞBEN
|İSTANBUL-2
|20
|RAİF
|GÜLER
|İSTANBUL-2
|21
|ASLIHAN
|ELİBOL
|İSTANBUL-2
|22
|YILMAZ
|DAĞDELEN
|İSTANBUL-2
|23
|MUSTAFA ALKAN
|KÜÇÜKLER
|İSTANBUL-2
|24
|NAZLI ASPAY
|ŞENER
|İSTANBUL-2
|25
|AFFAN MAHMUT
|KEÇECİ
|İSTANBUL-2
|26
|ARZU
|BAŞKAN
|İSTANBUL-2
|27
|ÖMER LÜTFİ
|ÖZENÇ
|İSTANBUL-3
|1
|ERSİN
|BEYAZ
|İSTANBUL-3
|2
|SEYİTHAN
|İZSİZ
|İSTANBUL-3
|3
|AYŞE SİBEL
|YANIKÖMEROĞLU
|İSTANBUL-3
|4
|ŞÜKRÜ
|KULEYİN
|İSTANBUL-3
|5
|CELAL
|KARAPINAR
|İSTANBUL-3
|6
|HAMZA
|YURTSEVER
|İSTANBUL-3
|7
|ALİ
|KIDIK
|İSTANBUL-3
|8
|MEHTAP NAZAN
|GÖKTAŞ
|İSTANBUL-3
|9
|METİN
|BOZKURT
|İSTANBUL-3
|10
|FEVZİ FATİH
|OĞUZ
|İSTANBUL-3
|11
|ETHEM
|BAYKAL
|İSTANBUL-3
|12
|ÜLKÜ
|AYAYDIN
|İSTANBUL-3
|13
|DOĞAN
|AVCI
|İSTANBUL-3
|14
|ADNAN SİNAN
|ÇAKIROĞLU
|İSTANBUL-3
|15
|AYHAN
|BÖLÜKBAŞI
|İSTANBUL-3
|16
|METE
|KOCA
|İSTANBUL-3
|17
|SURURİ
|KARABAL
|İSTANBUL-3
|18
|NAZMİYE
|İZGİN
|İSTANBUL-3
|19
|SEVİNÇ
|GÜMÜŞ
|İSTANBUL-3
|20
|MEHMET ALİ
|UYKUR
|İSTANBUL-3
|21
|ZEKİ
|BULGAN
|İSTANBUL-3
|22
|ARZU
|ÖNŞEN
|İSTANBUL-3
|23
|ŞULE AĞAÇAYAK
|ERSOY
|İSTANBUL-3
|24
|HÜRANA
|GÜNGÖR
|İSTANBUL-3
|25
|MELİHA
|APAYDIN
|İSTANBUL-3
|26
|ARZU
|ŞİMŞEK
|İSTANBUL-3
|27
|BUSE
|ALBAYRAK
|İSTANBUL-3
|28
|MERYEM TANRIVERDİ
|GÖKTAŞ
|İSTANBUL-3
|29
|ATAKAN
|ÖZKAN
|İSTANBUL-3
|30
|HASAN
|KAYA
|İSTANBUL-3
|31
|ŞEREF
|TAMTÜRK
|İSTANBUL-3
|32
|ASİYE
|KÜÇÜKYILMAZ
|İSTANBUL-3
|33
|BURAK
|USTALI
|İSTANBUL-3
|34
|KÜRŞAT
|ÖZER
|İSTANBUL-3
|35
|SELMA
|SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
|İSTANBUL-3
|36
|FİLİZ
|ÇELİK
|İZMİR-1
|1
|DURSUN MÜSAVAT
|DERVİŞOĞLU
|İZMİR-1
|2
|ÜMİT
|ÖZLALE
|İZMİR-1
|3
|ÖZTÜRK
|KESKİN
|İZMİR-1
|4
|ÜLKÜ
|DOĞAN
|İZMİR-1
|5
|ALİ
|TOPÇU
|İZMİR-1
|6
|FİGEN
|YILDIRIM
|İZMİR-1
|7
|LÜTFİ İLTERİŞ
|ÖNEY
|İZMİR-1
|8
|İSMAİL AYBARS
|AKSOY
|İZMİR-1
|9
|ASLAN
|SEZGİN
|İZMİR-1
|10
|GİZEM
|ALBAŞ
|İZMİR-1
|11
|KAAN
|ALTINDAĞ
|İZMİR-1
|12
|MURAT
|ÇAKAR
|İZMİR-1
|13
|HASAN
|YILDIZ
|İZMİR-1
|14
|GÜLŞAH
|SAKAR
|İZMİR-2
|1
|HÜSMEN
|KIRKPINAR
|İZMİR-2
|2
|YİĞİT
|KARAKIŞ
|İZMİR-2
|3
|ARZU
|YILDIRIM
|İZMİR-2
|4
|TAMER
|CÜCÜ
|İZMİR-2
|5
|DİNÇER
|IŞIKTAŞ
|İZMİR-2
|6
|MÜJDE HARPUT
|APAK
|İZMİR-2
|7
|MÜMİN
|YALÇINKAYA
|İZMİR-2
|8
|YELİZ
|ÇULHA
|İZMİR-2
|9
|BÜLENT
|UYGUR
|İZMİR-2
|10
|MİRAN
|BACGEROĞLU
|İZMİR-2
|11
|MUSTAFA NURİ
|DENİZ
|İZMİR-2
|12
|NAZLI BUKET
|KARASU
|İZMİR-2
|13
|MEHMET HALİS
|KÖSE
|İZMİR-2
|14
|MEHMET EMİN
|CANTÜRK
|KARS
|1
|ALPASLAN
|YÜCE
|KARS
|2
|AYTAÇ ERMAN
|KESGİN
|KARS
|3
|AYŞE
|TARLAK YILMAZ
|KASTAMONU
|1
|AHMET
|KATAR
|KASTAMONU
|2
|METİN
|ATEŞ
|KASTAMONU
|3
|MUSTAFA
|GÜVENÇ
|KAYSERİ
|1
|DURSUN
|ATAŞ
|KAYSERİ
|2
|ABDULLAH İLKER
|SUNGUR
|KAYSERİ
|3
|HÜSEYİN CENGİZ
|GÜRBÜZ
|KAYSERİ
|4
|BETÜL
|TOSUN
|KAYSERİ
|5
|KAZIM
|YÜCEL
|KAYSERİ
|6
|SERAP
|DURMUŞ
|KAYSERİ
|7
|SÜLEYMAN
|BOZKURT
|KAYSERİ
|8
|MEHMET SEBATİ
|ATAMAN
|KAYSERİ
|9
|SEDAT
|KILINÇ
|KAYSERİ
|10
|BELGÜZAR
|KILIÇ
|KIRKLARELİ
|1
|TÜRKER
|YÖRÜKÇÜOĞLU
|KIRKLARELİ
|2
|SİBEL
|PİŞKİN
|KIRKLARELİ
|3
|HİLMİ
|KAHRAMAN
|KIRŞEHİR
|1
|TURAN
|YILDIRIM
|KIRŞEHİR
|2
|ASAF
|KAYAOĞLU
|KOCAELİ
|1
|LÜTFÜ
|TÜRKKAN
|KOCAELİ
|2
|ŞANBAZ
|YILDIZ
|KOCAELİ
|3
|MEHMET KAMİL
|ŞİRİN
|KOCAELİ
|4
|PELİN
|FİLİZ COŞTUR
|KOCAELİ
|5
|NESLİ GÖKÇE
|KONDU ÇAĞLAYAN
|KOCAELİ
|6
|ALİPAŞA
|NAİPOĞLU
|KOCAELİ
|7
|ABDULKADİR
|ERBAĞCI
|KOCAELİ
|8
|YÜKSEL
|ERCAN
|KOCAELİ
|9
|ÖZHAN AŞKIN
|ÖZTÜRK
|KOCAELİ
|10
|HASAN
|SIR
|KOCAELİ
|11
|SEDA
|BÜYÜKKARA
|KOCAELİ
|12
|GÜZİN AŞKIN
|ALPARSLAN ATALI
|KOCAELİ
|13
|AŞKIN
|ÖZÖN
|KOCAELİ
|14
|SAVAŞ
|EMİNOĞLU
|KONYA
|1
|ÜNAL
|KARAMAN
|KONYA
|2
|FAHRETTİN
|YOKUŞ
|KONYA
|3
|SELİN
|TOZOĞLU
|KONYA
|4
|OSMAN
|FEDAİ
|KONYA
|5
|SÜLEYMAN
|ŞENOL
|KONYA
|6
|YAŞAR
|YAMAN
|KONYA
|7
|TOLUNAY
|ÖZÇELİK
|KONYA
|8
|ESRA
|TOTAN
|KONYA
|9
|NURİ
|ÜNALAN
|KONYA
|10
|ERHAN
|GÖKMEN
|KONYA
|11
|HASAN HÜSEYİN
|HADİMLİ
|KONYA
|12
|ADNAN
|AYYILDIZ
|KONYA
|13
|İSMAİL
|AFŞAR
|KONYA
|14
|İBRAHİM
|ÇALIŞKAN
|KONYA
|15
|SEMA
|VADİ
|KÜTAHYA
|1
|ORHAN
|ÖZATİK
|KÜTAHYA
|2
|SEYDİ
|KARAKUŞ
|KÜTAHYA
|3
|EROL
|ERTÜRK
|KÜTAHYA
|4
|NURCAN
|DUYGU
|KÜTAHYA
|5
|TANSU
|COŞKUN
|MALATYA
|1
|ŞEYHMUS
|GÖÇMEZ
|MALATYA
|2
|ATİLLA
|ŞAHİN
|MALATYA
|3
|ELİF
|APOHAN
|MALATYA
|4
|SELÇUK
|HAN
|MALATYA
|5
|METİN
|KAPIDERE
|MALATYA
|6
|MENİJE NUR
|ÖZCAN
|MANİSA
|1
|ŞENOL
|SUNAT
|MANİSA
|2
|HASAN
|ERYILMAZ
|MANİSA
|3
|FİLİZ TUĞÇE
|AYRANCI İPLİKÇİ
|MANİSA
|4
|MEHMET
|KOÇ
|MANİSA
|5
|GÜRHAN
|ÖZCAN
|MANİSA
|6
|ORKUN
|ŞIKTAŞLI
|MANİSA
|7
|ASLI
|ÖZ
|MANİSA
|8
|KAZIM
|ÖZSOY
|MANİSA
|9
|BİRGÜL
|BOZKURT
|MANİSA
|10
|MEHMET
|DOĞAN
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|AHMET
|ÇABUKEL
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|NESLİHAN
|KOCA NERGİZ
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|ZİYA
|DUMLUPINAR
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|BURAK
|SERT
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|ŞEYMA
|AYTEMİZ ARSLANTÜRK
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|İRFAN MERT
|YIKAN
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|EMİNE
|LEBLEBİCİ
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|SERDAL
|KURTOĞLU
|MARDİN
|1
|ENVER
|ABEŞ
|MARDİN
|2
|SONGÜL
|SADİOĞLU
|MARDİN
|3
|ABDULLAH
|KARAKEÇİ
|MARDİN
|4
|ABDULMUTALİP
|IRMAK
|MARDİN
|5
|ŞEYHMUS
|MUSAOĞLU
|MARDİN
|6
|AZİZ ARDA
|UĞUR
|MUĞLA
|1
|METİN
|ERGUN
|MUĞLA
|2
|BEHÇET
|SAATCI
|MUĞLA
|3
|MEHMET
|TOSUN
|MUĞLA
|4
|GÜLGÜN
|ÇOLAKOĞLU
|MUĞLA
|5
|AYFER
|İLHAN ÖÇER
|MUĞLA
|6
|TULGAY
|HASAR
|MUĞLA
|7
|ÖMER
|KAYA
|MUŞ
|1
|MÜMTAZ
|YAVUZ
|MUŞ
|2
|UMUT DENİZ
|GÜNEYSU
|MUŞ
|3
|EFEKAN
|KEMALOĞLU
|NEVŞEHİR
|1
|RASİM
|ARI
|NEVŞEHİR
|2
|MESUT
|ERDOĞAN
|NEVŞEHİR
|3
|AYŞE
|GÖL MIHÇI
|NİĞDE
|1
|MÜMİN
|İNAN
|NİĞDE
|2
|OLGUN
|EYTEMİŞ
|NİĞDE
|3
|FETDAH
|GÜLTEKİN
|ORDU
|1
|İDRİS NAİM
|ŞAHİN
|ORDU
|2
|ONUR
|ŞAHİN
|ORDU
|3
|ÇİĞDEM ÇELENK
|KARAKAYA
|ORDU
|4
|MURAT
|VARDAL
|ORDU
|5
|EBRU
|AVCI BAŞARAN
|ORDU
|6
|FEYZA NUR
|YALÇIN ÖNER
|RİZE
|1
|RİZE
|2
|RİZE
|3
|SAKARYA
|1
|ÜMİT
|DİKBAYIR
|SAKARYA
|2
|SELÇUK
|KILIÇASLAN
|SAKARYA
|3
|ARZU
|AKÇALIŞKAN
|SAKARYA
|4
|EDİZ SERDİP
|DOKUMACI
|SAKARYA
|5
|DUYGU
|ÇETİNKAYA ACAR
|SAKARYA
|6
|YUNUS
|AYDEMİR
|SAKARYA
|7
|ALPER
|ALPAY
|SAKARYA
|8
|HAKAN
|BAYKAL
|SAMSUN
|1
|ERHAN
|USTA
|SAMSUN
|2
|İMREN NİLAY
|TÜFEKÇİ
|SAMSUN
|3
|AHMET
|KARKUCAK
|SAMSUN
|4
|YUNUS
|GÜN
|SAMSUN
|5
|BİRSEN
|ÖZTÜRK
|SAMSUN
|6
|HALİL İBRAHİM
|YALGIN
|SAMSUN
|7
|EFE
|AYDIN
|SAMSUN
|8
|UFUK
|GÜLŞEN
|SAMSUN
|9
|KAZIM CAN
|ŞEN
|SİİRT
|1
|İLHAN
|YİĞİT
|SİİRT
|2
|SERVET
|TARDUŞ
|SİİRT
|3
|ABDULMECİT
|NAS
|SİNOP
|1
|YILMAZ
|ŞANLAN
|SİNOP
|2
|BAKİ
|TAŞKIRAN
|SİVAS
|1
|CELAL
|DAĞGEZ
|SİVAS
|2
|AHMET
|BOZDOĞAN
|SİVAS
|3
|SERAP
|BOZPOLAT AYAN
|SİVAS
|4
|MERVE
|YILDIZ YARAY
|SİVAS
|5
|TOLGA
|SAY
|TEKİRDAĞ
|1
|SELCAN
|HAMŞIOĞLU
|TEKİRDAĞ
|2
|SERTAÇ
|ALKAYA
|TEKİRDAĞ
|3
|HAZIM TAMER
|DODURKA
|TEKİRDAĞ
|4
|ZEKİ
|UZUN
|TEKİRDAĞ
|5
|AYNUR
|ÇEŞMELİLER
|TEKİRDAĞ
|6
|ŞERAFETDİN
|TERZİ
|TEKİRDAĞ
|7
|MEHMET İLKER
|ATASEVER
|TEKİRDAĞ
|8
|CEM
|CAVCAR
|TOKAT
|1
|FATİH
|DEMİRKOL
|TOKAT
|2
|MURAT TOYCAN
|SELÇUK
|TOKAT
|3
|ALİ
|KARACA
|TOKAT
|4
|ŞADAN
|İPKİN
|TOKAT
|5
|MUHAMMET ALPEREN
|ELDEMİR
|TRABZON
|1
|YAVUZ
|AYDIN
|TRABZON
|2
|ASLAN
|GÜNER
|TRABZON
|3
|SERPİL
|AKÇAY
|TRABZON
|4
|TAHSİN
|AKYÜZ
|TRABZON
|5
|AKIN
|ÇELİK
|TRABZON
|6
|BÜLENT
|ARSLAN
|TUNCELİ
|1
|ROZAN ALİ
|FAYIK
|ŞANLIURFA
|1
|EMİN
|YETİM
|ŞANLIURFA
|2
|MUHAMMET ALİ
|ARUSOĞLU
|ŞANLIURFA
|3
|MUSA
|MANGAL
|ŞANLIURFA
|4
|MAHMUT
|SUBAŞI
|ŞANLIURFA
|5
|CEM
|KARAKEÇİLİ
|ŞANLIURFA
|6
|MEHMET ŞAHİN
|GÜLEL
|ŞANLIURFA
|7
|MEHMET EMİN
|GÜVENÇ
|ŞANLIURFA