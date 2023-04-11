İYİ Parti seçim standına saldırı

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Esenler İlçe Başkanlığı’nın seçim standına bir grup tarafından saldırıldığını duyurdu.

“SALDIRILAR, ENGELLEMELER BİZİ YILDIRAMAZ”

Saldırının ardından çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Kavuncu, “Saldırılar, engellemeler bizi yıldıramaz. İYİ Parti Esenler teşkilâtımızın her bir üyesine geçmiş olsun. #Korkmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ONLAR KORKUYOR BİZ KORKMUYORUZ”

İYİ Parti Esenler İlçe Başkanı Ömer Kara ise saldırının Esenler Belediyesi zabıta ekiplerince gerçekleştirildiğini belirterek, “Seçim çalışmaları kapsamında Esenler Cumhuriyet Meydanı’na kurmuş olduğumuz standımız, Esenler Belediyesi’nin sivil zabıta ekipleri tarafından parçalanmıştır. Onlar korkuyor biz korkmuyoruz. 15 Mayıs’ın şafağında Türkiye tarih yazacak. Çok az kaldı.” dedi.