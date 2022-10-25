İYİ Parti şeffaflık için ilk adımı attı

İYİ Parti, bakanlar, liderler, milletvekilleri, belediye dernek ve vakıf başkanlarının mal bildirimlerinin kamuya açık olması için TBMM’ye teklif sundu.

Deniz AYHAN

İYİ Parti lideri Meral Akşener‘in “Hodri meydan. Her hafta yolsuzluk konusunda bir kanun teklifi vereceğiz” açıklamasının ardından ilk teklif, TBMM‘ye sunuldu. Seçimle iş başına gelen tüm kamu görevlileri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının mal bildirimlerinin ‘şeffaf’ olması istendi. Teklif uyarınca mal bildirimleri her yıl şubat ayının ilk günü Resmi Gazete’de yayınlanacak.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel tarafından hazırlanan ve 3628 sayılı mal bildirimi kanununda değişiklik öngören yasa teklifi ile vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatif ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticilerinin mal beyanları da kamuya açık olacak. Yasa teklifi ile mevcut kanunda yer alan ve haksız mal edinene verilen 3-5 yıl arasındaki hapis ile 5-10 milyon lira arasındaki para cezasının da, 10 yıl hapis ve 100 milyon lira para cezasına çıkarılması istendi.