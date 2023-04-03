İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan “seccade” açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, İstanbul’da İYİ Parti İl Başkanlığı’na mermi isabet etmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

– Maalesef yapılan soruşturmanın bizzat kendisi sorgulanmaya muhtaçtır. Zira söz konusu inşaat ile parti binamız arasında en az 160 metrelik bir mesafe ve iki nokta arasında D-100 kara yolu bulunmaktadır. Bu mesafeden ateşlenen ve isabet eden iki mermiden birinin binamızın alt katındaki camdan girip buradaki koltuğa isabet etmesi teknik olarak mümkün gözükmemektedir. Binamızın yola bakan bu kısmında yer alan 40-50 metre yüksekliğindeki isnat duvarı bu imkansızlığı gözler önüne sermektedir.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

MÜNFERİT BİR OLAY

Zorlu, Ankara 2. bölge milletvekili aday adaylığı temayül yoklaması sırasında çıkan kavgaya ilişkin ise şu bilgileri verdi:

– Şu anda sandık koymak suretiyle, milletvekili adaylarını üyelerine soran, üye tabanlı bir yoklama yapmak suretiyle bunu belirleme tercihinde bulunan tek siyasi partiyiz. 15 ilde gerçekleşti bu temayül yoklamamız. Yaklaşık 1500 aday adayımız bu illerde oylamaya katıldı. 10 binlerce üyemiz sandık başına gitti.

– Bu münferit olay, geçmişte de zaman zaman siyasi partilerin yaşadığı olaylara benzemekte. Keşke gerçekleşmemiş olsaydı ama bu; bizim demokrasi mücadelemizi, parti programımızdaki taahhüdümüzü hayata geçirme sorumluluğunu, millete sunma gayretimizi asla örtmez, gölgelemez. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, habersizce ayakkabı ile seccadeye bastığı fotoğrafla ilgili soruyu yanıtlayan Zorlu, şu yanıtı verdi:

– Sayın Kılıçdaroğlu’na şu anlamlı teşekkürü etmek istiyorum. İnsanların, hele ki böyle liderlerin, yaptıkları büyük birtakım hatalar veya farkında olmadan ortaya koydukları bu tür olaylar karşısında bir özeleştiri yapabiliyor olması, Millet İttifakı’nın esasında yakın gelecekte ülkemize sunacağı anlayışı da göstermesi bakımından önemli.

İSTİSMAR ARACI

– Sayın Kılıçdaroğlu, bu konuda üzüntüsünü ortaya koydu. ‘Keşke böyle bir şey olmasaydı’ diyeceğimiz bir özetle de milletimizle bunu paylaştı. Ancak buradan bir istismar aracı çıkarılması gayreti de milletimizin gözleri önünde cereyan ediyor.