İYİ Parti stant görevlilerine saldırı iddiasıyla gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İstanbul Esenyurt’ta İYİ Partili 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili her iki taraftan 4 kişi gözaltına alındı. Olayın 2 taraf arasındaki tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Habip ATAM

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kıraç, Osmangazi Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, İyi Parti Esenyurt İlçesi Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol, MHP‘li bir gurubun saldırısı sonucu yaralandı. Yaşanan olay sonrasında durum, polis ekiplerine bildirildi. Yaralanan iki isimin ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

HAKARET SONUCU TARTIŞMA BAŞLADIĞI İDDİASI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olay sonrasında çalışma başlattı. Yaralanan iki ismin de ifadesi alındı. İfadeler üzerine karşı taraftan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 ismin, kendilerine hakaret edilmesi sonucu kavga başladığını öne sürerek, karşı taraftan şikayetçi olduğu belirtildi. Bunun üzerine İYİ Parti standında yer alan 2 kişi de gözaltına alındı.

Emniyet’te ifade veren 4 isim işlemlerinin ardından savcının, ikmalen işlem yapılması talimatı sonrasında serbest kaldığı öğrenildi. Polisin, delil ve kamera çalışmalarını tamamlaması ve evrakları adliyeye teslim etmesinin ardından şüphelilerin de adliyeye çağrılacağı belirtildi.

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