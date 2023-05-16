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16 Mayıs 2023
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İYİ Parti yarın toplanıyor: Yeni yol haritası çizilecek

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanlığı için 14 Mayıs’ta yapılan seçimler sonucunda Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı resmi olmayan rakamlara göre Cumhur İttifakı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,51’ini, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener resmi olmayan sonuçları duyurarak, “271 sayılı Yasa’nın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turda sonuçlanmaması üzerine gözler 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylamaya çevrildi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, birinci turda alınan sonuçları değerlendirmek ve ikinci turda yapılacak çalışmaları belirlemek için yarın saat 11.00’de toplanacak.

Toplantıda, ikinci turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması için yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası belirlenecek.

Toplantı sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun açıklama yapması bekleniyor.

Alaturka Online
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