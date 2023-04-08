İYİ Parti’de aday istifası

İYİ Parti Demre Belediye Başkanlığı’ndan vekil olmak için istifa eden Okan Kocakaya milletvekili adaylığını geri çektiğini duyurdu ve partiden istifa etti.

“HATA YAPMAK, HİLE YAPMAKTAN ONURLUDUR”

Kocakaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*2 Nisan 2023 tarihinde Antalya’da yapılan alt yapısı ve etik çerçevesi tamamlanmamış, birçok usulsüzlüğü içinde barındıran, demokratik kuralları ve tarafsızlığı sağlanamayan, 34 bin üyeden sadece 6 bin üye ile yapılan temayül yoklaması; sağlıklı ve güvenilir bir sonuç vermemiştir.

*Bütün Antalya kamuoyunun aynı kanaatte olmasına rağmen; milletvekili aday belirlemede etik ve ahlaki olmayan usulsüz yapılan temayül yoklamasının esas alınacağının bildirilmesi ile süreç tam bir siyasi mühendislik halini almıştır.

*Belediye başkanlığım ve mesleki hayatım boyunca adil, dürüst ve ilkeli bir duruş sergiledim.

*Temayül yoklaması sürecinde yapılan tüm usulsüzlükleri her aşamada Genel Merkeze bildirmeme rağmen; etik ve vicdani değerleri hiçe sayan bir ortamda daha fazla siyaset yapmamın hayat görüşümle uyuşmaması sebebiyle, İYİ Parti Antalya Milletvekili aday adaylığımdan çekiliyor, parti üyeliğimden istifa ediyorum. Hata yapmak, hile yapmaktan çok daha onurluca bir eylemdir.

TEMAYÜL YOKLAMASI NASIL SONUÇLANDI?

Geçtiğimiz günlerde yapılan İYİ Parti Antalya Teyamül Yoklaması’nda Eski Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya 1470 oyla on dördüncü sırada kendine yer bulabilmişti.

Yoklamada, birinci sırada 3 binin üzerinde oy alan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı ve Türkiye Estonya İş Konseyi Başkanı Aykut Kaya, ikinci sırada 2782 oy alan Ali Adnan Kaya, üçüncü sırada ise 2621 oy alan Ayşen Kurt yer almıştı.