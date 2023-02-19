İYİ Parti’de “Depreme Karşı Önlem ve Mücadele Kurulu” oluşturulacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti bünyesinde “Depreme Karşı Önlem ve Mücadele Kurulu” oluşturulması talimatı verdi.

Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile milletvekilleri ve il gençlik kolları başkanlarıyla afet koordinasyon toplantısı yaptı.

Sahada görevlendirilen partililerin tespitlerinin ele alındığı toplantıda, İYİ Parti Afet Koordinasyon Merkezi’nin çalışmaları masaya yatırıldı.

Toplantıda, “Depreme Karşı Önlem ve Mücadele Kurulu” oluşturulması talimatı veren Akşener, akademisyen, şehir plancıları ve mühendislerin de yer alacağı kurulun, siyaset üstü bir anlayışla olası depremlere hazırlık amacıyla hızlı sonuç alınabilecek kısa ve orta vadeli master plan hazırlamasını da istedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener’in talimatının ardından kurulun hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, Kalkınma Politikaları, Ekonomi Politikaları, Toplumsal Politikalar ve Yerel Yönetimler başkanlıklarıyla koordinasyon içerisinde hareket edileceğini bildirdi.

Kurulda, akademisyenler, şehir plancıları, mimarlar, mühendisler ve psikologların yanı sıra ilgili diğer teknik ekiplerin yer alacağını aktaran Zorlu, “Sadece Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesi için değil, olası depremlere karşı ülkenin tamamını kapsayacak orta ve kısa vadeli programları içeren detaylı bir plan hazırlayacağız.” dedi.

Kürşad Zorlu, çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Eksiklikler, hatalar ve kurumsal sorumluluklarla ilgili geniş ve detaylı bir tespit yapmaktayız. Farklı tarihlerde yapılmış binaları inceliyoruz. Bunları 1975’ten itibaren 4 döneme ayırdık ve ayrı ayrı bu dönemlerdeki mevzuatların farklılıklarını da masaya yatırdık. Eski olmasına rağmen ayakta kalmayı başarmış binalara karşın, yeni olmasına rağmen yıkılmış binalar söz konusu. Bu kapsamda kısa ve orta vadeli programlarımızı hazır hale getiriyoruz.”

İYİ Partinin taahhütleri arasında yer alan Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığının altılı masanın ortak mutabakat metninde de yer aldığına dikkati çeken Zorlu, “Olası bir seçimde milletimizin geleceğe daha huzurla bakacağı deprem konusundaki program ve planlarımız, taahhütlerimizde geniş bir şekilde yer alacak.” diye konuştu. (AA)