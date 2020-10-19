İYİ Parti’de FETÖ tartışması

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cü olmakla suçladı.

Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü Enver Altaylı’nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ şöyle konuştu:

*Kendisi FETÖ’nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış.

*Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ’cüyse, bu arada FETÖ’yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir.

*Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım.

*Meral Hanım ‘Devlette bilgi yok’ dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Bir de açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ’nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim.

KAVUNCU’DAN AÇIKLAMA

Özdağ’ın bu açıklamalarından sonra yayına telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, “Ben yarın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. İstanbul kongresinde kendisinde taraf oldu, madem 3 yıldır böyle bir endişesi vardı, biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözdük. Bu ülkede adalete hukuka güvenmekten başka çaremiz yok” dedi.

Bu tartışmanın ardından İstanbul’daki 39 ilçe başkanı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na Kavuncu’ya destek ziyaretine gitti.

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