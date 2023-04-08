İYİ Parti’de ‘İdris Naim Şahin’ sürprizi

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala partiler milletvekili aday listelerinin son halini hazırlıyor. İYİ Parti’de de tüm hızıyla devam eden liste hazırlıkları son aşamaya geldi.

İYİ Parti’de konuşulan flaş isimlerden biri Eski Bakan İdris Naim Şahin oldu. Bir dönem AKP’nin en ağır toplarından olan İdris Naim Şahin, uzun süre partinin Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştu. 2011 genel seçimleri sonucu İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanı olmuştu.

Bakanlık görevinden alındıktan sonra AKP ile de yollarını ayıran İdris Naim Şahin, 2019 yılı yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

Şahin’in 2023 yılı seçimlerinde İYİ Parti’den Ordu Milletvekili Adayı olacak. Şahin’in listede ilk sıralarda yer alacağı iddia edildi.