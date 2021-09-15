İYİ Parti’de iki başkan disipline sevk edildi

İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı, İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak ile Kuyucak İlçe Başkanı Ömer Kılınç’ın parti il sekreterine telefonla hakaret ettikleri gerekçesiyle disipline sevk etti.

Latif SANSÜR

İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak ile Kuyucak İlçe Başkanı Ömer Kılınç İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Partinin İl Sekreteri Şafak Akdoğan’a telefonla hakaret etmekle suçlanan başkanlar hakkında tüzük kurallarının uygulanacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak, disipline sevk edildiğini posta yoluyla gelen tebligattan öğrenmesinin içini acıttığını söyledi.

“HANGİ SUÇU İŞLEDİĞİMİ BİLMİYORUM”

Gönderilen yazıda hangi tüzüğe göre ve hangi disiplin suçunu işlediğine dair hiçbir bilgi olmadığını ve hiçbir belge sunulmadan yargı mercii gibi tüzük dışına çıkılarak talihsiz bir işlem başlatılmış olduğunu söyleyen Alak, “Kuruluşundan bu yana verilen her görevi yapabileceğini kanıtlamış olmanın huzurunu yaşarken il yönetimi tarafından disipline sevk edilmiş olmamız kul hakkına girmektedir. Temsil ettiğim İYİ Partimizi ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i iktidara taşımak için gece gündüz demeden ailemizden ve arkadaşlarımızdan feragat ederek çalışmamızın karşılığının disipline sevk edilmek değil aksine daha da ödüllendirmek olmalıdır. Biz nelerle mücadele ediyoruz, karşılığına bakın. Olacak gibi değil” dedi.

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