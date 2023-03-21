İYİ Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Sekreterliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

24 MART TARİHİNE UZATILDI

“İYİ Partimizin 15 Mart 2023 saat 08.00’de başlayan ve 22 Mart 2023 saat 19.00’da biteceği duyurulan milletvekili aday adaylığı başvuru sürecinde, kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere yoğun bir ilgi mevcuttur.

Başvuru süresi bu nedenle 24 Mart 2023 Cuma günü saat 19.00’a kadar uzatılmıştır. Milletimize, partimize gösterdiği teveccühten dolayı şükranlarımızı sunarız.”