İYİ Parti’de peş peşe ‘Rasim Arı’ istifaları…

Eski Nevşehir Belediye Başkanı AKP’li Rasim Arı, eşi Melek Arı ile birlikte dün İYİ Parti’ye katıldı. Rasim ve Melek Arı’nın rozetlerini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

PEŞPEŞE İSTİFA HABERLERİ GELDİ

Rasim Arı’nın İYİ Parti’ye katılması Nevşehir teşkilatını karıştırdı.

Rasim Arı’nın partiye katılımına karşı çıkan İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Alihan Kuzeyli, İYİ Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar Usalan, Milletvekili Aday Adayı Musa Ertaş ve Ürgüp eski İlçe Başkanı Yakut Karagöz partilerinden istifa etti.

“NEVŞEHİR’İN YEREL TEŞKİLATI YOK SAYILDI”

Milletvekilliği adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığında il teşkilatının görüşlerinin yok sayıldığını ifade eden İl Başkanı Kuzeyli, istifasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

*Cumhurbaşkanlığı adaylığında da milletvekili adaylığında da teşkilatımızın ve şehrimizin görüşlerini harfiyen genel merkeze ilettik.

*Geldiğimiz noktada her iki adaylık hususunda da genel merkezimiz ile fikir ayrılığına düşmüş bulunmaktayım. Teşkilatçılığın özünün, hasının teşkilata emek verenleri ezmemek, yok saymamak olduğunu öğrenerek büyüdüm.

*Ne var ki gelinen noktada Nevşehir’in yerel teşkilatı yok sayılmış, ‘’siz bilmezsiniz, biz biliriz” denilmiştir.

*Şahsi olarak hiçbir makam, mevki ve menfaati bulunmayıp tek gayesi Türk milleti ve Nevşehir olan bir Türk gencinden ötesi de değilim.

*Bu süreçte Nevşehir’e hizmet için birlikte mücadele ettiğimiz eşimden, abilerimden, ablalarımdan, kardeşlerimden, kurucularımızdan, yöneticilerimizden ve üyelerimizden haklarını helal etmelerini istiyorum.

*’Hata yapsa da görevden alsak’ diye bekleyen genel merkez emir erlerine fırsat vermeden, hiçbir sağlık sorunum olmamasına rağmen, teşkilatımın yok sayılmasına tepki olarak ‘’mahkeme, kadıya mülk değildir” düsturumuzla il başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

*Yakamdaki onur rozeti, Türk milletinin bir ferdi olmaktır.

“GENEL MERKEZİN HAKSIZ TUTUMU NEDENİYLE İSTİFA EDİYORUM”

İYİ Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar Usalan ise, istifa kararına ilişkin şunları söyledi:

*İl Teşkilatımı hiçe sayarak, istişare etmeksizin, sadece ben bilirim edasıyla, genel merkezin bu haksız tutumu nedeniyle partimden ve görevimden istifa ediyorum.