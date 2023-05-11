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11 Mayıs 2023
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İYİ Parti’den 14 Mayıs videosu

Alaturka Online
Alaturka Online
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İYİ Parti’nin resmî hesaplarından “Saygılı Türkiye için 14 Mayıs’ta vur mührü #sesgelsin! Tarihi sen yaz, memlekete bahar gelsin!” notuyla 14 Mayıs seçim gününün yansıtıldığı videoda, yaşlı bir amcanın seçim kabininde İYİ Parti’ye oy verirken ki durumu mizahi bir şekilde işlendi.

Videoda, seçmenin elindeki mührü sert bir şekilde İYİ Parti’ye basması sonucu çıkan gürültüye sandık görevlilerinin korkması ve oy kullandıktan sonra ise seçmenin 21 yıllık AKP iktidarından kurtulmanın verdiği huzur ve mutluluk yansıtıldı.

Alaturka Online
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