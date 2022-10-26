İYİ Parti’den 81 il başkanı Akşener’e ‘aday ol’ dedi

İYİ Parti Hatay İl Başkanı, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olması için 81 ilin il başkanları olarak Meral Akşener’e talep ilettiklerini açıkladı.

Can ÇAPAR

İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Hatay’da katıldığı bir TV programında, 81 il başkanının Genel Başkan Meral Akşener‘in Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olması için talep ilettiklerini açıkladı.

Çirkin, “Altılı masa sıkışabilir. Biz genel başkanımızdan fedakarlık istiyoruz” dedi.

81 İL BAŞKANI AKŞENER’E ‘SEN ADAY OL’ DEDİ

Çirkin açıklamasında şunları söyledi;

*Tabi ki Cumhurbaşkanı adayı olup olmamak Sayın Genel Başkanımızın takdiri. Ancak biz il başkanları olarak buna karşıyız. Bizim Sayın Kılıçdaroğlu’na saygımız sonsuz. Sayın Kılıçdaroğlu çok değerli bir devlet adamı. Dürüst, namuslu bir insan.

*Bu noktada hiçbir itirazımız yok, kendisine de büyük saygı duyduğumuzu ifade ediyorum. Ancak, Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda Başkanımızı zorlayacağız.

“SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ HALA DİRENİYOR”

*İl başkanlarının tamamı bu konuda istişareli. Sayın Genel Başkanımız hala direniyor. Aynı noktada. ‘Ortada bir sözüm var’ diyor. Ancak ısrarla Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olmasını kendisinden rica ediyoruz. 6’lı masa sıkışabilir.

*Sayın Kılıçdaroğlu’nun ismini vareste tutarak konuşuyorum. Ortada bir aday var. Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar ben adayım demediyese de genel kanı o. İkinci bir aday yok.

*Diğer taraftan da Sayın Abdullah Gül’den bahsediliyor. Biz de diyoruz ki bu, seçmeni sıkıştırmak olur.

*Aslında biz Genel Başkanımızdan fedakarlık istiyoruz. Çok zorluyoruz. Kendisine çok zor bir şey teklif ediyoruz.

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