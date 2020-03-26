İYİ Parti’den AKP Heyetine Maske Sürprizi! Şaşkına Döndüler!
İYİ Parti’den AKP Heyetine Sürpriz Karşılama: Alayına Maske Dağıtın!
Yeni düzenlemeye ilişkin Meclis’te muhalefet partilerini ikna turuna çıkan AK Partili heyet, İYİ Parti’de maske sürprizi ile karşılaştı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kendilerini ziyarete gelen AK Partili kurmayları kapıda yüzünde maske ile karşıladı.
Türkkan’ın kendilerine maske hediye etmesinin şaşkınlığını yaşayan AKP heyeti ise hediye maskeleri aldılar ancak takmadılar.